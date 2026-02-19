Имате старији Смарт ТВ? Од марта више нећете моћи да гледате Нетфликс

Извор:
Телеграф
19.02.2026
21:15
Популарни стриминг сервис Нетфликс званично прекида подршку за низ уређаја. Већ од 2. марта 2026. године, апликација ће престати да функционише на Плејстејшн 3 конзоли, која је некада генерисала трећину укупног саобраћаја ове платформе. Разлог за овај радикалан рез лежи у застарелом хардверу који више не може да испрати модерне стандарде безбедности и квалитета слике.
Поред конзола, на удару су и Смарт ТВ модели старији од десет година, првенствено због престанка ажурирања њихових оперативних система. Без нових сигурносних ажурирања, старији телевизори постају несигурни за руковање корисничким подацима и неспособни за репродукцију нових видео формата.
Талас гашења апликације обухватиће и бројне старије сет-топ box уређаје широм свијета већ од 4. марта 2026. године, што ће натјерати многе на промјену опреме.
Срећом, губитак подршке за Нетфликс апликацију не значи да морате да купите скуп нов уређај како бисте наставили са гледањем омиљених серија. Најисплативија алтернатива су стриминг стикови попут оних које производе Xiaomi, Google или Амазон, а који се једноставно повезују на постојећи HDMI порт.
Ови уређаји, чија цена често не прелази 50 евра, пружају подршку за најсавременије технологије као што су 4К резолуција, ХДР10+ и Dolby Атмос звук.
(Телеграф)
