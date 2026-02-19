Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

19.02.2026
20:29
Коментари:0
Снимак надзорних камера из трамваја који је излетио из шина не постоји. Надзорне камере, како сазнаје Истрага.ба, у том трамвају нису радиле од новембра прошле године.
Барем тако су истражиоцима рекли службеници компаније БС Телеком која је одржавала видео-надзор у возилима ГРАС-а, пише Истрага.
"Била је камера у кабини код возача и изузета је приликом вјештачења. Мислим да ће она показати пуно ствари, налази се у МУП-у или у Тужилаштву КС и она ће показати много ствари - изјавио је 16. фебруара министар саобраћаја Кантона Сарајево Аднан Штета, говорећи о трамвајској несрећи у којој је смртно страдала једна особа, а четири су повријеђене.
Али, од Штетине наде нема ништа. Снимак из трамваја не постоји, јер је систем снимања “у квару” од краја новембра 2025. године. Три извора Истраге укључена у истрагу потврдила су да је сервер смјештен у трамвају који је искочио из шина – у квару.
Према Правилнику о видео-надзорном систему у трамвајским возилима ГРАС-а, “видео-надзорни систем обухвата унутрашње камере које се налазе у сваком дијелу трамвајског возила и кабини возача, које биљеже податке изгледа и кретања особа и то без звука”.
"Једна камера у кабини возача која снима простор возача и улаз првих врата. По једна камера у сваком дијелу трамваја која снима унутрашњост тог дијела и врата са унутрашње стране у том дијелу. У сваком трамвају су постављене четири камере", наведено је у Правилнику.
Према члану 8 истог Правилника, уређаји за снимање се налазе у трамвајима. Али, у трамвају који је искочио из шина, овај систем није радио.
Да компанија која је одржавала систем није водила рачуна, доказује и члан 7 Правилника у којем пише да се подаци на серверу који се налази у трамвају чувају 30 дана. С обзиром на то да систем покварен у новембру прошле године, а да је несрећа била у фебруару ове године, није јасно како ГРАС и компанија која одржавала овај систем нису уочили квар. Систем је, како смо навели, одржавала компанија БС Телеком с којом је министар саобраћаја Кантона Сарајево Аднан Штета потписао уговоре о видео надзору.
"Задовољан сам што могу рећи да је у свим трамвајима постављен видеонадзор", рекао је у јулу 2022. године министар саобраћаја КС Аднан Штета., те додао да је “на основу свих истраживања које је провело Министарство саобраћаја и директних разговора са грађанима, један од три највећа проблема с којима се грађани сусрећу је сигурност у јавном превозу”.
"Очекујемо да ће видеонадзор допринијети и бржим реакцијама МУП-а КС у рјешавању свих ситуација, од заштите наших грађана, уништавања возила и имовине свих нас до проналаска оних који чине прекршаје", рекао је тада министар Штета.
Подсјећамо, трамвај ГРАС-а искочио је из шина 12. фебруара. Након несреће, по налогу Тужилаштва КС је ухапшен возач трамваја Аднан Касаповић.
Укључивањем у програм, свједокиња потврдила невиност возача
Судија за претходни поступак Кантоналног суда у Сарајеву је одбио приједлог за притвор. У међувремену је Тужилаштво издало наредбе за изузимање документације и снимака који могу разјаснити овај случај. Али, када су истражиоци изузели сервер из трамваја утврдили су да је – у квару.
