Logo
Large banner

СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

19.02.2026

16:28

Коментари:

0
СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

Бијељина данас град у блокади због самовоље једног човјека - градоначелника Љубише Петровића, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бијељина.

Из СНСД-а су упозорили јавност да је Бијељина већ скоро два мјесеца на привременом финансирању, што у пракси значи да се финансирају искључиво нужни трошкови, док су на чекању сви развојни пројекти, функционисање јавних установа и нижих буџетских корисника, капиталне инвестиције, као и бројне услуге од значаја за грађане.

- Иако град Бијељина већ дуже вријеме има обезбијеђену сагласност надлежног министарства на приједлог буџета града за 2026. годину, као и припремљен комплетан буџетски документ, градоначелник и даље одбија да га упути у скупштинску процедуру усвајања - истиче се у саопштењу.

Из СНСД-а кажу да посебно забрињава чињеница да је јавност у више наврата довођена у заблуду тврдњама да је рок за усвајање буџета 31. март, што није тачно и што се коси са законом и здравим разумом.

Подсјећају да се буџет јединице локалне самоуправе, у складу са законом прописаним буџетским календаром, усваја у децембру текуће године, како би од 1. јануара наредне године био оперативан и омогућио нормално функционисање града.

Из бијељинског СНСД-а истичу и да је у претходним годинама управо актуелни градоначелник јавно прозивао друге због наводног "држања буџета у фиокама", због кашњења са ребалансима, па чак и подносио кривичне пријаве по том основу.

- Поставља се логично питање - да ли ће данас поднијети кривичну пријаву сам против себе због чињенице да већ два мјесеца, мимо закона, логике и интереса грађана држи буџет града Бијељина у фиоци и на тај начин паралише функционисање читавог града - наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Љубиша Петровић

Бијељина

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Листа за правду и ред

Република Српска

"Не одустајем од кандидатуре": Вукановић поручио шта Станивуковић треба да ради

1 ч

5
Бањалука

Република Српска

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

1 д

0
"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

Друштво

"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

1 седм

8
Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

Хроника

Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

2 седм

0

Више из рубрике

Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

Градови и општине

Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

3 ч

0
Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

Градови и општине

Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

4 ч

0
Сарајево

Градови и општине

У подне протест радника Стоматолошког факултета испред кантоналне Владе у Сарајеву

8 ч

0
Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома

Градови и општине

Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

17

49

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

17

46

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

17

32

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

17

31

Народ прича: Горња Радња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner