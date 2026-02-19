СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

Бијељина данас град у блокади због самовоље једног човјека - градоначелника Љубише Петровића, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бијељина.

Из СНСД-а су упозорили јавност да је Бијељина већ скоро два мјесеца на привременом финансирању, што у пракси значи да се финансирају искључиво нужни трошкови, док су на чекању сви развојни пројекти, функционисање јавних установа и нижих буџетских корисника, капиталне инвестиције, као и бројне услуге од значаја за грађане.

- Иако град Бијељина већ дуже вријеме има обезбијеђену сагласност надлежног министарства на приједлог буџета града за 2026. годину, као и припремљен комплетан буџетски документ, градоначелник и даље одбија да га упути у скупштинску процедуру усвајања - истиче се у саопштењу.

Из СНСД-а кажу да посебно забрињава чињеница да је јавност у више наврата довођена у заблуду тврдњама да је рок за усвајање буџета 31. март, што није тачно и што се коси са законом и здравим разумом.

Подсјећају да се буџет јединице локалне самоуправе, у складу са законом прописаним буџетским календаром, усваја у децембру текуће године, како би од 1. јануара наредне године био оперативан и омогућио нормално функционисање града.

Из бијељинског СНСД-а истичу и да је у претходним годинама управо актуелни градоначелник јавно прозивао друге због наводног "држања буџета у фиокама", због кашњења са ребалансима, па чак и подносио кривичне пријаве по том основу.

- Поставља се логично питање - да ли ће данас поднијети кривичну пријаву сам против себе због чињенице да већ два мјесеца, мимо закона, логике и интереса грађана држи буџет града Бијељина у фиоци и на тај начин паралише функционисање читавог града - наводи се у саопштењу.