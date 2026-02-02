Logo
Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

02.02.2026

11:21

Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бијељина, ухапсили су С.М. из Србије којег сумњиче да је у Бијељини приликом заустављања и контроле аута којим је управљао, полицијским службеницима нудио новац како би одустали од санкционисања саобраћајног прекршаја.

Он је ухапшен јуче (1.фебуара) због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело давање мита.

"Наведено лице се сумњичи да је истог дана у мјесту Попови, град Бијељина, приликом заустављања и контроле путничког аутомобила марке 'Пасат' којим је управљало, полицијским службеницима нудило новац, како би исти одустали од вршења службене радње и санкционисања саобраћајног прекршаја, након чега је лишено слободе, а предметна новчаница је уз потврду одузета", наводе из ПУ Бијељина.

Корморани на Врбасу

Бања Лука

Бањалука у проблему: Прождрљива врста пустоши Врбас

О свему је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва, који је наложио да се након документовања предмета достави извјештај о почињеном кривичном д‌јелу.

