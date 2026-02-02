Због нагомиланих казни остао без аута

Извор:
АТВ
02.02.2026
10:49
Коментари:0
Сарајевска полиција привремено је одузела аутомобил "поло" од четрдесетчетворогодишњег возача чији су иницијали С.Х. јер је утврђено да је вишеструки повратник у саобраћајним прекршајима, те да у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг од 21.909 КМ.
Полиција је приликом заустављања возила у општини Ново Сарајево установила да је С.Х. управљао возилом прије стицања права на то, као и да аутомобил није регистрован, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Регион
Ланчани судар у Словенији: Запалио се камион, два возача у болници
У саопштењу је наведено да је у Хаџићима привремено одузет аутомобил "форд" од четрдесетдеветогодишњег А.Б. јер је провјерама утврђено да је возио пијан, да возило није регистровано и да је са неприпадајућим регистарским таблицама, као и да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја.
Против обојице возача биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму