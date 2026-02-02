Logo
Акција "Калибар" у Приједору, пронађено војно оружје

02.02.2026

10:17

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Приједор су у оквиру акције "Калибар" претресли су стамбене просторије које користи С.Д. из Приједора и том приликом пронашли и одузели двије војне пушке М-48, ручну бомбу и 44 метка калибра 7,9mm.

Претрес је извршен 30. јануара и у току је рад на комплетирању предмета.

Након тога ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог С.Д. доставити извјештај за почињено кривично д‌јело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

