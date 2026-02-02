Акција "Калибар" у Приједору, пронађено војно оружје

02.02.2026
10:17
Коментари:0
Припадници Полицијске управе Приједор су у оквиру акције "Калибар" претресли су стамбене просторије које користи С.Д. из Приједора и том приликом пронашли и одузели двије војне пушке М-48, ручну бомбу и 44 метка калибра 7,9mm.
Претрес је извршен 30. јануара и у току је рад на комплетирању предмета.
Након тога ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог С.Д. доставити извјештај за почињено кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
