Бијељинац ухапшен због крађе горива са камиона на пумпи у Зворнику

02.02.2026
10:09
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 01. фебруара, предузимајући оперативне мјере и радње, идентификовали и лишили слободе лице иницијала П.Ш. са подручја града Бијељина, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "крађа" из члана 224. Кривичног законика Републике Српске.
Наиме, надлежној Полицијској станици је 30. јануара ове године пријављено да је непознато лице или више њих, током ноћи, на паркинг простору једне бензинске пумпе на подручју града Зворника, из резервоара са већег броја теретних возила отуђили око 1.000 литара погонског горива.
Оперативним радом на терену полицијски службеници Полицијске станице Козлук, зауставили су и контролисали путничко моторно возило "Passat" којим је управљало наведено лице, којом приликом су прегледом возила пронашли већи број канистера, као и друге предмете погодне за изврешење предметног кривичног дјела.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
