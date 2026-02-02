Logo
Бијељинац ухапшен због крађе горива са камиона на пумпи у Зворнику

02.02.2026

10:09

Бијељинац ухапшен због крађе горива са камиона на пумпи у Зворнику
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 01. фебруара, предузимајући оперативне мјере и радње, идентификовали и лишили слободе лице иницијала П.Ш. са подручја града Бијељина, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "крађа" из члана 224. Кривичног законика Републике Српске.

Наиме, надлежној Полицијској станици је 30. јануара ове године пријављено да је непознато лице или више њих, током ноћи, на паркинг простору једне бензинске пумпе на подручју града Зворника, из резервоара са већег броја теретних возила отуђили око 1.000 литара погонског горива.

Игуана

Свијет

Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

Оперативним радом на терену полицијски службеници Полицијске станице Козлук, зауставили су и контролисали путничко моторно возило "Passat" којим је управљало наведено лице, којом приликом су прегледом возила пронашли већи број канистера, као и друге предмете погодне за изврешење предметног кривичног дјела.

О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.

