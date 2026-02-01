Хорор у фирми: Након свађе шипком претукао колегу, мушкарац задобио тешке повреде

Извор:
Телеграф
01.02.2026
19:01
Коментари:0
Радник Б.М. задобио је тешке повреде кад га је колега у суботу претукао шипком у кругу једне компаније на Батајничком друму у Београду!
Како Телеграф незванично сазнаје, дошло је до вербалне свађе, а затим и до физичког обрачуна двојице радника након чега је Д.Р. узео металну шипку и колеги нанео више бруталних удараца по тијелу и рукама.
Хитна помоћ је повријеђеног радника превезла у КБЦ Земун гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде. Полиција је према незваничним информацијама ухапсила Д.Р. коме је одређено задржавање до 48 сати. Истрагу води Треће општинско јавно тужилаштво у Београду.
