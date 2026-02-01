Logo
Хорор у фирми: Након свађе шипком претукао колегу, мушкарац задобио тешке повреде

Хорор у фирми: Након свађе шипком претукао колегу, мушкарац задобио тешке повреде
Фото: Pexels

Радник Б.М. задобио је тешке повреде кад га је колега у суботу претукао шипком у кругу једне компаније на Батајничком друму у Београду!

Како Телеграф незванично сазнаје, дошло је до вербалне свађе, а затим и до физичког обрачуна двојице радника након чега је Д.Р. узео металну шипку и колеги нанео више бруталних удараца по тијелу и рукама.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка у дуговима до грла

Хитна помоћ је повријеђеног радника превезла у КБЦ Земун гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде. Полиција је према незваничним информацијама ухапсила Д.Р. коме је одређено задржавање до 48 сати. Истрагу води Треће општинско јавно тужилаштво у Београду.

