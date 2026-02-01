Logo
Убаците сув пешкир у пуну машину за сушење веша и бићете одушевљени резултатима

Крстарица

01.02.2026

18:53

Убаците сув пешкир у пуну машину за сушење веша и бићете одушевљени резултатима
Фото: Pexels

Сви желимо да нам веш буде што прије сув након прања, нарочито током зимских дана, када је сушење веша права ноћна мора. Међутим, на интернету је мноштво корисних савјета и трикова, а управо један такав односи се на прање и сушење веша.

Кад год вам се учини да вас са свих страна спопадају трикови за лакши живот у кући, не заборавите да би неки од њих заиста могао да вам промијени живот.

Ротација полиција

Свијет

Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

Један од таквих савјета могао би бити онај који се односи на прање и сушење веша, посебно јер знамо да нам је свима у интересу да нам веш буде што брже сув.

Аустралијанка Шенон Лаш, експерткиња у кућним пословима, више пута је успјела да помогне људима широм свијета својим необичним и довитљивим савјетима у вези с обичним кућним пословима.

Један од савета који је наишао на одушевљење јесте бржи начин за сушење веша. Трик одузима двије секунде, а даје невјероватне резултате.

илу-магла-сунце-10112025

Наука и технологија

Активности на Сунцу могу да изазову магнетне олује на Земљи

Њен трик за брже сушење постао је уистину виралан. Шенон објашњава да је најефикаснија метода да у машину за сушење пуну мокрог веша ставите и један суви пешкир. Она тврди да ће се тако мокра одјећа осушити три пута брже, а уједно ћете потрошити и мање струје.

Ефикасност трика потврдили и други

И корисник ТикТока Питер Волш подијелио је овај једноставан савјет који, према његовим ријечима, може двоструко смањити вријеме сушења у машини за сушење веша. Он додаје да овај трик помаже, јер пешкир упија вишак влаге и побољшава циркулацију ваздуха у уређају.

Према искуствима корисника, резултати су видљиви већ након кратког времена. Неки тврде да су примјетили значајну разлику већ након 15 минута сушења. Други истичу да ову методу користе годинама, посебно код мањих количина веша. Савјетује се и додатно центрифугирање тежих комада одјеће прије сушења.

Кум

Занимљивости

Заљубљен сам у куму: Марко шокирао питањем свештенику

Бројни коментари на друштвеним мрежама потврђују ефикасност овог трика. Корисници наводе да ће убудуће примјењивати ову методу при сваком прању. Такође се надају мањој потрошњи енергије и краћем времену сушења.

Једноставан додатак попут сувог пешкира тако би могао постати мали, али користан савезник у зимским кућним пословима.

Сушење веша

peškir

Коментари (0)
