Грешке због којих коса изгледа беживотно

31.01.2026
Стручњаци упозоравају на три грешке приликом прања косе, а сада откривају како да је правилно перете и постигнете здравији, сјајнији изглед.
Нега косе данас се с разлогом сматра правом науком. Иако савремена рутина често подразумијева читав низ производа - од пилинга и шампона, преко регенератора, до маски и уља, све почиње једним основним, али пресудним кораком: правилним прањем косе.
Оно подразумијева много више од самог наношења шампона. Кључно је познавати сопствени тип власишта, али и обратити пажњу на мале, често занемарене трикове који праве велику разлику. Управо у тим детаљима већина људи несвесно греши.
Ако сте уверени да правилно негујете косу, а она и даље не изгледа онако како бисте желели, могуће је да несвесно правите неке од најчешћих грешака. У наставку издвајамо оне које највише утичу на крајњи резултат.
Мало је познато да регенератор даје знатно боље резултате када се наноси на благо просушену косу. Прије његове употребе препоручује се да косу исциједите и кратко обришете пешкиром, око 10 до 15 секунди. На тај начин, активни састојци регенератора боље се везују за влас, уместо да се разблаже водом и једноставно склизну низ косу. Када коса није натопљена водом, производ остаје концентрисанији, па је и његов ефекат видљивији.
Иако смо навикли да косу прво перемо шампоном, а затим наносимо регенератор, стручњаци саветују да повремено испробате и обрнут редосљед. Ова метода, позната као „шампон сендвич“, постала је популарна на ТикТоку. Наношење регенератора или маске пре прања дубински хидрира влас, али је не отежава. Овакав приступ штити косу од исушивања током прања, враћа јој мекоћу и природан сјај, а истовремено омогућава темељно чишћење. Посебно се препоручује особама са фарбаном и коврџавом косом.
Количина шампона потребна за једно прање зависи од дужине и густине косе, али је готово увијек мања него што се у пракси користи. Шампон се наноси искључиво на власиште, гдје се накупљају нечистоће и вишак себума, док се дужина и врхови чисте током испирања. Регенератор, с друге стране, никада се не наноси на власиште, већ само на дужину и крајеве. За кратку до средње дугу косу довољна је количина регенератора величине бадема, док се за дугу и густу косу може користити нешто већа количина, преноси Информер.
