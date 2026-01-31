Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Извор:
Танјуг
31.01.2026
14:16
Коментари:0
Поводом исписивања пријетећих графита "Убиј Пуповца" који су осванули у подземном пролазу код загребачке ОШ Савски Гај, предсједник народног вијећа (СНВ) и посланик у Сабору Милорад Пуповац је изјавио да га то није изненадило.
Он је рекао да се сличне поруке већ дуго и несметано исписују или узвикују прије и након спортских или музичких догађаја, преноси новинска агенција Хина.
Друштво
Сутра облачно и хладније
Поред графита "Убиј Пуповца", исписан је и графит "Усташе Нови Загреб'' уз слово "У" са крстом и кукастим крстом.
- Поруке "Убиј Србина!" већ дуго се слободно и несметано исписују или узвикују прије, за вријеме и након спортских или музичких догађаја. Ова порука је само најекстремније изражавање мржње и позивања на насиље какве редовно добијамо - рекао је Пуповац и додао да су такве поруке дио вокабулара културе мржње која влада у јавном простору.
Пуповац је подсјетио да се неке таквих порука мржње чују и у хрватском Сабору, а неријетко им и хрватски медији дају јавни простор без осуде и без коментара.
Хроника
Хорор у центру града: Срушила се зграда
- Са таквим односом према овој врсти порука можемо да очекујемо само њихово ширење и њихову радикализацију. Дакле, можемо да се запитамо шта је сљедеће и ко је сљедећи - упозорио је Пуповац.
Сцена
9 ч2
Регион
10 ч3
Хроника
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Регион
10 ч3
Регион
13 ч1
Регион
13 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму