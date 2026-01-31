Logo
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Извор:

Танјуг

31.01.2026

14:16

Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Поводом исписивања пријетећих графита "Убиј Пуповца" који су осванули у подземном пролазу код загребачке ОШ Савски Гај, предсједник народног вијећа (СНВ) и посланик у Сабору Милорад Пуповац је изјавио да га то није изненадило.

Он је рекао да се сличне поруке већ дуго и несметано исписују или узвикују прије и након спортских или музичких догађаја, преноси новинска агенција Хина.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Сутра облачно и хладније

Поред графита "Убиј Пуповца", исписан је и графит "Усташе Нови Загреб'' уз слово "У" са крстом и кукастим крстом.

- Поруке "Убиј Србина!" већ дуго се слободно и несметано исписују или узвикују прије, за вријеме и након спортских или музичких догађаја. Ова порука је само најекстремније изражавање мржње и позивања на насиље какве редовно добијамо - рекао је Пуповац и додао да су такве поруке дио вокабулара културе мржње која влада у јавном простору.

Пуповац је подсјетио да се неке таквих порука мржње чују и у хрватском Сабору, а неријетко им и хрватски медији дају јавни простор без осуде и без коментара.

policija rotacija

Хроника

Хорор у центру града: Срушила се зграда

- Са таквим односом према овој врсти порука можемо да очекујемо само њихово ширење и њихову радикализацију. Дакле, можемо да се запитамо шта је сљедеће и ко је сљедећи - упозорио је Пуповац.

Тагови:

Milorad Pupovac

Хрватска

grafiti

