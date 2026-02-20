Пењароја и Покушевски: Ужасна утакмица, овакво издање не смије да се понови

Аутор:Никола Лучић
20.02.2026
23:44
Кошаркаши Партизана доживјели су тежак пораз у полуфиналу Купа Радивоја Кораћа. У табору „црно-бијелих“ били су видно утучени након елиминације у полуфиналу од Меге.
Тренер Ђоан Пењароја рекао је да овакво издање не смије да се понови.
„Честитке Меги, њиховом тренеру и младим играчима који су заслужили да побиједе вечерас. Играли смо ужасну утакмицу. Овако се није могуће такмичити професионално. Ако не играте физички и ментално на максимуму онда немате шта да тражите. Мега је била боља од нас у сваком сегменту кошаркашке игре и заслужено нас побиједили. Можемо да причамо о ростеру, да ли је овај тим у скраћеном саставу у стању да игра утакмице сваки дан. Међутим, то не може да буде изговор. Ово је веома важна порука за нас, јер ово не смије да се понови. Није проблем изгубити утакмицу, али овакав приступ је неприхватљив“, изјавио је Пењароја.
Партизан је у Ниш допутовао без класичног плејмејкера, али Пењароја сматра да то не смије да буде изговор.
„Одлучио сам да поведем ову екипу. Једноставно, нисмо се такмичили на прави начин. Мега нас није изненадила. Играла је сјајну одбрану, имају сјајан став, знали смо да ће истрчати расположени. Моја грешка је што сам мислио да ће моји играчи бити бољи вечерас. Мега је прије три седмице побиједила Звезду, знали смо да су опасан тим који може да направи проблеме, нема никаквог изговора с наше стране“, поручио је Пењароја.
Катастрофалну утакмицу своје екипе прокоментарисао је и Алексеј Покушевски.
„Честитке Меги, имали су више енергије и концентрације. Ми смо играли без дисциплине и то су разлози пораза. Не знам шта је разлог томе. Ово више не смије да се понови. Овако не смију да изгледају кошаркаши Партизана“, изјавио је Покушевски.
