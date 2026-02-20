Logo
Сјајна кошарка у Борику, Игокеа води, Шарић блиста

Иван Драгичевић

20.02.2026

20:20

KK Игокеа-КК Борац
Фото: АТВ

Почела је друга полуфинална утакмица Купа Мирза Делибашић у Бањалуци, Игокеа на старту има предност против домаћег Борца.

На трибинама Борика око 1.000 гледалаца посматра овај сусрет који ће дати учесника финала гдје је раније своје мјесто изборила Босна.

Сарајевски тим побиједио је Широки 90:71.

У екипи Борца нема Ное Фарахана, док Александровчанима недостаје Марко Јеремић.

Након прве четвртине, Игокеа води против Борца 29:21. Већ сада је двоцифрен Александар Лазић који је постигао 11 поена, а осам је убацио Никола Поповић.

Код домаћих, Душан Макитан са четири колико су дали Купер и Херис. Четвртину је лијепом потезом и поеника затворио млади Никола Шарић.

Никола Шарић обиљежио је другу дионицу утакмице, убацио је 12 поена све из индивидуалних акција и игре један на један и захваљујући томе Борац је пришао на посјед заостатка, а на одмор се отишло са вођством Игокее 49:44.

Александровчани праве предност офанзивним скоком и поенима из друге шансе. У први минутима четвртине, Игокеа је играла агресивну одбрану која је уродила плодом све до Шарићеве серије који је за сада прво име сусрета, а ријеч је о кошаркашу који је рођен 2005. године.

Његов вршњак Душан Макитан додао је осам поена. Код браниоца трофеја, Поповић има 12, а Пјер Луис и Лазић по 11. Американац је власник најбољег потеза полувремена, јер је публику почастио атрактивним закуцавањем. Гледамо добру и занимљиву кошарку.

КК Игокеа

КК Борац

