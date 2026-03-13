Logo
САД дозволиле куповину руске нафте

13.03.2026

07:06

Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

САД су издале 30-дневну дозволу за куповину руске нафте и нафтних деривата који су тренутно задржани на мору што је, према ријечима министра финансија Скота Бесента, корак ка стабилизацији глобалних енергетских тржишта погођених ратом против Ирана.

Бесент је у изјави објављеној неколико сати након што су референтне цијене нафте порасле изнад 100 долара по барелу, на највиши ниво у готово четири године, рекао да та мјера неће донијети значајну финансијску корист руској влади.

Отпуштање барела

Објава долази дан након што је америчко Министарство енергетике рекло да ће САД пустити 172 милиона барела нафте из стратешких нафтних резерви у настојању да обузда вртоглаво растуће цијене нафте због рата у Ирану.

То је био дио шире обавезе Међународне агенције за енергију, коју чине 32 земље, да пусти 400 милиона барела нафте.

Дозвола од четвртка, која омогућује испоруку и продају руске сирове нафте и нафтних деривата утоварених на бродове од 12. марта, остаће важећа до поноћи по вашингтонском времену 11. априла, према тексту дозволе објављеном на веб страници Министарства финансија.

Дозвола за Индију

Америчко Министарство финансија претходно је 5. марта издало 30-дневно одрицање посебно за Индију, допуштајући Њу Делхију да купује руску нафту задржану на мору.

Амерички и израелски напади на Иран и накнадни одговор Техерана проширили су регионалне напетости и парализовали бродски промет кроз Ормушки мореуз што је пореметило виталне токове нафте и плина на Блиском истоку и повећао цијене енергената.

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде најавио је блокаду испоруке нафте из Залива док амерички и израелски напади не престану.

