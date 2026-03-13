Logo
Трамп: Вјерујем да је врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи још увијек жив

13.03.2026

07:58

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да вјерује да је новоименовани врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи још увијек жив "у неком облику", иако се није појављивао у јавности од почетка рата у Ирану.

"Мислим да вјероватно јесте. Мислим да је повријеђен, али мислим да је вјероватно жив у неком облику", рекао је Трамп за Фокс њуз.

Трампови коментари услиједили су након што је Моџтаба Хамнеи сигнализирао да Иран неће попустити у рату са Сједињеним Америчких Државама и Израелом.

Новоименовани врховни вођа издао је јуче саопштење усред гласина о његовом здравственом стању након недавних напада.

"Нећемо се уздржати од освете крви наших мученика", навео је Хамнеи у поруци иранској нацији, према тексту који су објавили ирански државни медији.

Доналд Трамп-12032026

Свијет

Трамп: Tо је страшна ствар

Саопштење је услиједило након извјештаја да је Хамнеи повријеђен и медијских навода да је можда у коми послије америчко-израелских удара у којима је убијен његов отац током напада на комплекс у Техерану 28. фебруара.

Трамп је у интервјуу говорио и о амбицијама Ирана на Блиском истоку, наводећи да је та земља у посљедња четири мјесеца имала "хиљаде ракета усмјерених ка земљама региона".

Према његовим ријечима, Иран је желио да "преузме Блиски исток" и контролише државе попут Уједињених Арапских Емирата, Катара, Омана и Саудијске Арабије.

Говорећи о безбједности пловидбе кроз Ормуски мореуз, Трамп је рекао да би бродови требало да "прођу и покажу мало храбрости", додајући да Иран, како је навео, "нема морнарицу" и да су "сви њихови бродови потопљени".

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Доналд Трамп

