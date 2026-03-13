Мушкарац оптужен због снимања напада у Дубаију, пријети му затвор или казна од 47.000 евра

Извор:
Кликс
13.03.2026
07:01
Мушкарац из Велике Британије налази се међу 20 особа које су у Уједињеним Арапским Емиратима оптужене према законима о сајбер-криминалу због снимања и објављивања материјала повезаног са иранским нападима на ту земљу.
Како наводи Гардијан (The Guardian), ријеч је о туристи који је боравио у Дубаију (Dubai), а оптужен је на основу закона који забрањује дијељење садржаја који би могао угрозити јавну безбједност.
Случај је у јавност изнијела организација „Дитејнд ин Дубаи“ (Detained in Dubai), која пружа правну помоћ појединцима у Уједињеним Арапским Емиратима.
Иако ограничења снимања напада током сукоба нису неуобичајена у свијету, овај случај привукао је пажњу због репутације Уједињених Арапских Емирата као мјеста које привлачи инфлуенсере чији живот зависи од сталног снимања и објављивања садржаја. Упркос законским ограничењима, снимци недавних иранских напада широко су се проширили друштвеним мрежама.
Рада Стерлинг (Radha Stirling), директорка организације „Дитејнд ин Дубаи“, изјавила је да је неименовани мушкарац из Лондона (London) оптужен заједно са још 20 особа након што је полиција на његовом телефону пронашла видео-снимак иранског ракетног напада у Дубаију, иако је, како се наводи, снимак одмах обрисао када му је то наређено.
Према званичном сажетку случаја, оптужени су наводно користили информациону мрежу или ИТ алат за емитовање, објављивање, поновно објављивање или ширење лажних вијести, гласина или провокативне пропаганде која може утицати на јавно мњење или нарушити јавну безбједност.
„Оптужбе звуче изузетно нејасно, али на папиру дјелују озбиљно. У стварности, наводно дјело могло би бити нешто једноставно попут дијељења или коментарисања видеа који је већ у оптицају на интернету“, изјавила је Стерлинг.
Према законима Уједињених Арапских Емирата о сајбер-криминалу, особа која првобитно објави садржај може бити оптужена, али исто тако и свако ко га преобликује, поново објави или коментарише.
Један видео-снимак може врло брзо довести до тога да десетине људи буду кривично пријављене. Казне у таквим случајевима могу бити до двије године затвора, новчана казна од око 4.600 до 47.000 евра или обоје.
Страни држављани, осим тога, могу бити и протјерани из земље након пресуде.
(Кликс)
