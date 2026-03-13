13.03.2026
07:40
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће данас бити расписан јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима, који суфинансира Влада Мађарске.
Минић је навео да су услови исти као претходних година и да су и даље међу најповољнијима у региону, те позвао пољопривреднике да се пријаве и искористе прилику.
Подсјетио је да је од 2022. године, у оквиру овог програма, подржано више од 1.800 корисника, за шта је издвојено готово 26 милиона евра.
Од наших пријатеља из Мађарске стигла је одлична вијест. Влада наше пријатељске земље је одобрила пројекат и од сутра ће бити расписан јавни позив за додјелу пољопривредне механизације нашим произвођачима. Услови су исти као претходних година, а то је и даље најповољније у…— Саво Минић (@minic_savo) March 12, 2026
