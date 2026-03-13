Logo
Јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима

13.03.2026

07:40

Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће данас бити расписан јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима, који суфинансира Влада Мађарске.

Минић је навео да су услови исти као претходних година и да су и даље међу најповољнијима у региону, те позвао пољопривреднике да се пријаве и искористе прилику.

Подсјетио је да је од 2022. године, у оквиру овог програма, подржано више од 1.800 корисника, за шта је издвојено готово 26 милиона евра.

