У Српској рођено 13 беба

СРНА

13.03.2026

08:31

0
Беба
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, седам дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна у Зворнику и Требињу.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Добоју дјевојчица и дјечак, у Зворнику дјечак, а у Требињу дјевојчица.

Порода није било у Приједору, Фочи, Бијељини, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву.

Република Српска

беба

