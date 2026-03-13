У Српској рођено 13 беба

Извор:
СРНА
13.03.2026
08:31
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, седам дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна у Зворнику и Требињу.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Добоју дјевојчица и дјечак, у Зворнику дјечак, а у Требињу дјевојчица.
Порода није било у Приједору, Фочи, Бијељини, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву.
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму