Ево када се тачно помјера сат ове године

12.03.2026
Важан датум: забиљежите недјељу, 29. март 2026. године.
У ноћи између суботе и недјеље, тачно у 2 сата послије поноћи, казаљке се помјерају на 3 сата. У том тренутку један сат вашег викенда једноставно нестаје.
Ако се питате у ком смјеру се помјера сат, правило је једноставно: у прољеће казаљке увијек иду унапријед. Другим ријечима, симболично улазимо у љето и дуже дане. Већина паметних телефона и сатова аутоматски ће се прилагодити новом времену.
Зашто нам та промјена толико тешко пада
Можда дјелује чудно да само један сат прави толики проблем, али наше тијело није програмирано за нагле временске промјене. У основи свега је циркадијални ритам, унутрашњи биолошки сат који регулише када смо будни, када нам се спава и како функционишу бројни процеси у организму.
Научници ову појаву називају друштвени џет-лег. То значи да се наш унутрашњи сат одједном нађе у раскораку са стварним временом. Због тога многи људи понедјељак након помјерања сата дочекају уморнији него обично, са осјећајем поспаности, мањком концентрације и промијењеним расположењем.
Идеја о помјерању сата потиче још из времена Првог свјетског рата. Њемачка је међу првима увела љетно рачунање времена како би се уштедјела енергија и смањила потрошња угља.
Данас, међутим, многи сматрају да помјерање сата доноси више непријатности него користи, јер у савременом свијету енергетске уштеде нису велике, док се људи све чешће жале на поремећај сна и дневне рутине.
Ипак, постоји неколико једноставних трикова који могу помоћи да се организам лакше прилагоди новом ритму.
Немојте чекати суботу увече. Већ у четвртак и петак покушајте да легнете петнаестак или двадесет минута раније него обично. Тако ће тијело лакше прихватити промјену.
У недјељу ујутру отворите завјесе и пустите дневну свјетлост у просторију. Сунчева свјетлост помаже организму да се брже прилагоди новом ритму.
Након буђења попијте чашу воде, по могућности млаке воде са лимуном. Хидратација помаже организму да се разбуди и лакше започне дан.
Дан када се помјера сат није идеалан за напорне обавезе. Покушајте да недјељу проведете мирније, без претјераног стреса и обавеза.
Иако губимо један сат сна, помјерање сата доноси и велику предност – дуже дане и више свјетла у вечерњим сатима.
То значи да ћемо послије посла имати више времена за шетњу, дружење, боравак напољу и уживање у прољећном времену. Сунце ће залазити касније, а вечери ће бити топлије и пријатније.
Зато многи, упркос почетном умору, једва чекају прелазак на љетно рачунање времена. Јер са њим стижу и дужи дани, више енергије и прави осјећај да је прољеће коначно стигло, преноси Нова.
