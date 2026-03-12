Logo
Број закланих свиња у Српској драстично повећан

ИнфоБијељина

12.03.2026

14:11

Свиња
Фото: Pixabay

Током децембра 2025. године, у поређењу са истим мјесецом 2024. године повећан је број закланих свиња за 26,3 одсто, потврђено је ИнфоБијељини.

Према подацима Републичког завода за статистику, повећан је и број закланих оваца и то за 20 одсто.

“Повећање се биљежи и код живине за 14,2 одсто, док је истовремено смањен број закланих говеда за 17,4 одсто”, навели су из Завода.

Тежина расла за 57 одсто

У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 57 одсто.

“Код оваца биљежимо повећање за 17,7 одсто и живине за 11,4 одсто, као и смањење нето тежине закланих говеда за 9,6 одсто”, нагласили су из Републичког завода за статистику.

Из овог Завода су саопштили и вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама.

Продаја на пијацама

Она је у децембру 2025. године, како истичу, износила 1.491.137 КМ, што у поређењу са истим мјесецом претходне године представља повећање од 254.054 КМ (20,5 одсто).

"У поређењу са новембром 2025. године, вриједност продаје у децембру 2025. године већа је за 37.240 КМ (2,6 одсто)”, рекли су из Републичког завода за статистику.

(ИнфоБијељина)

