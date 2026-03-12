Број закланих свиња у Српској драстично повећан

Извор:
ИнфоБијељина
12.03.2026
14:11
Коментари:0
Током децембра 2025. године, у поређењу са истим мјесецом 2024. године повећан је број закланих свиња за 26,3 одсто, потврђено је ИнфоБијељини.
Према подацима Републичког завода за статистику, повећан је и број закланих оваца и то за 20 одсто.
“Повећање се биљежи и код живине за 14,2 одсто, док је истовремено смањен број закланих говеда за 17,4 одсто”, навели су из Завода.
У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 57 одсто.
“Код оваца биљежимо повећање за 17,7 одсто и живине за 11,4 одсто, као и смањење нето тежине закланих говеда за 9,6 одсто”, нагласили су из Републичког завода за статистику.
Из овог Завода су саопштили и вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама.
Она је у децембру 2025. године, како истичу, износила 1.491.137 КМ, што у поређењу са истим мјесецом претходне године представља повећање од 254.054 КМ (20,5 одсто).
"У поређењу са новембром 2025. године, вриједност продаје у децембру 2025. године већа је за 37.240 КМ (2,6 одсто)”, рекли су из Републичког завода за статистику.
