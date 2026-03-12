Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
12.03.2026
14:40
Коментари:0
Суд БиХ осудио је Милана Матковића и чланове његове криминалне групе на укупно 66 година затвора!
Матковић је осуђен на 19 година затвора. Саша Ратковић осуђен је на 10 година затвора, Василије Стјепић на осам година, Драган Супић и Владица Ракића на по шест и по година, Томислав Видаковић и Мирослав Чалија добили су по пет и по година, а Митар Благојевић пет година затвора.
Сви су оглашени кривим за организовани криминал и трговину дрогом. Матковић је крив и за прање новца, кривотворења исправа и планирања убистава.
По одређеним тачкама оптужнице оптуженима су изречене и ослобађајуће пресуде за иста кривична дјела.
”На основу законских прописа од оптужених Милана Матковића, Драгана Супића и Владице Ракића одузима се имовинска корист прибављена извршењем почињених кривичних дјела”, саопштио је Суд БиХ.
Матковићу је након пресуде продужен притвор, као и Ратковићу коме су укинуте мјере забране. Драгану Супићу, Томиславу Видаковићу, Владици Ракићу, Василију Стјепићу, Митру Благојевићу и Мирославу Чалији су продужене мјере забране путовања.
Према оптужницу Матковић је од половине 2020. до краја 2021 године организовао криминалну групу ради вршења кривичних дјела с циљем стицања имовинске користи.
У оптужници се, између осталог, наводи да је група дјеловала на подручју Аустрије, Хрватске, Швајцарске, Шпаније, Низоземске, Њемачке, а поједини чланови су били активни и у државама Јужне Америке. Група је набављала кокаин са штамбиљима "Ројал", "Јаугуар", "Леон", "Бетмен", "Перу", "ТР" и друго. Набављали су и сканк који су називали именима ”Албанка”, ”Амнесиа” ”Critical-kuch” и слично у зависности од поријекла.
Дрогу су превозили аутомобилима са посебно изграђеним штековима, и "Мерцедес ГЛК 220", "Голф 7", "Ауди Q7", "Пассат", "Тигуан" и други, а ангажовали су и друга лица посредством којих су вршили међународни транспорт дроге. У оптужници је описано и више појединачних промета дрогом у разним количинама.
Матковић је у жижу јавности доспио када је у затвору у Војковићима, заједно са још тројицом притвореника, ступио у штрајк глађу. Тада је сам себи пробио усну федером из оловке и у први мах није дозвољавао његово уклањање. На штрајк се одлучио, како су саопштили његови адвокати, због наводних притисака које група трпи у оквиру саме истраге.
Иначе група је разоткривена помоћу података прикупљених дешифровањем апликација Скy и Аном. У порукама, које су чланови групе размијењивали, помињано је убиство Миљана Видовића и Раде Ашћерића, помињане су и набавке великих количина дроге и то 300 килограма дроге који су наводно плаћени помоћу токена, по цијени од 3.950 долара за килограм.
"Дрога је набављена од њима познатог лица из Јужне Америке ради даље продаје на подручју Европе. Кокаин је купљен тако што су посредством криптоване апликације Аном размијенили тзв. токен и то 24. јануара 2021. године", наводи се у оптужници.
Када је у питању планирање убистава у оптужници се наводило да је Матковић заједно с другим лицима од 11. октобра 2020. до децембра 2020. године преко Анома договарао убиство из безобзирне освете. На мети је био Новосађанин који је раније претукао њиховог пријатеља.
"Разрађивали су план убиства које је требало бити извршено у Новом Саду. Вршили су припреме у виду опсервације кретања жртве, тражећи директног извршиоца убиства, набавку возила, експлозива и друго. Утврдили су пребивалиште жртве, возило које је користио, те су прибавили украдени "BMW 1" који ће бити кориштен приликом ликвидације и прикривања извршиоца и трагова кривичног дјела. Ангажовали су убицу који ће извршити дјело постављањем експлозива под возила и активарањем на даљински, али план није извршен", наводи се у оптужници.
И друго убиство требало је бити извршено постављењем експлозивне направе у Београду. Направљен је план, ангажовано више особа које ће извршити убиство, али злочин није извршен јер су осумнњичени ухапшени 10. августа 2020. године од стране полицијских службеника МУП-а Србије. У претресима станова које су користили, осим веће количине оружја и муниције, пронађена је и импровизована експлозивна направа велике разорне моћи са пријемником и уређајем за даљинско активирање, намијењена за извршење убиства.
У више тачака оптужнице описано је да је Матковић био ангажован и у прању новца, куповинама земљишта, непокретности у општини Равно, куповином возила, камиона за превоз дроге, разних грађевинских радова и слично.
