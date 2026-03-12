Суд дозволио ”Sky” доказе на суђењу за убиство Славише Ћулума

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Бањалуци дозволиће извођење доказа из криптоване апликације ”Sky" на поновљеном суђењу Синиши Шакићу, оптуженом за убиство Славише Ћулума.
То је на наставку суђења рекао предсједник судског вијећа Бранимир Јукић.
”Дозвољава се тужиоцу да изведе доказе, а одбрана ће имати право да изнесе своје приговоре. То ће бити прво извођење тих доказа пред овим судом. Ми немамо искуства с тим и прво је потребно да видимо о чему се ради, како би се могли даље одредити”, рекао је Јукић.
Републички тужилац Сњежана Петковић појаснила је да су докази подијељени у три групе. У првој групи су материјални докази који се односе на начин како су докази из ”Sky-a” прикупљени из Француске путем међународне правне помоћи.
Другу групу чини укупно 15 комуникација које је, како тврде, Шакић остварио са другим особама путем криптоване апликације кроз текстуалне и гласовне поруке и фотографије. Садржај ће у судници, у својству свједока, презентовати инспектор Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске. Трећа група доказа односиће се на то како су утврђени идентитети корисника ”крипти”.
Шакићев бранилац Жељко Шурлан поново се противио извођењу ”Sky” доказа, а због обимности материјала (око 500 страница и два ДВД-а) тражио је одгоду рочишта да би се одбрана адекватно могла припремити. Он тврди да им није достављен комплетан материјал.
”За корисника означеног шифром ”ААFТА10” постоји 50.000 порука, а достављено нам је стотињак. Постоји још 15-20 уређаја чија комуникација нам уопште није достављена. Не знамо шта се налази у осталим порукама, а то може да промијени суштину. Тражимо да нам се доставе све поруке за све уређаје. Такође, то нису оригиналне поруке, оригинали су шифровани, а дешифровање може да уради само `Sky ecc`”, рекао је Шурлан.
Пожалио се и да су им поруке достављене у ”Excel” табелама, у којем су називи колона написани на енглеском језику и затражио је да се уради њихов превод. Указао је да из Анализе комуникација, коју је радила Управа за организовани и тешки криминалитет, недостаје велики број страница, па му је тужилац у судници предала копију комплетне анализе на 307 страница.
Петковићева је браниоцу одговорила да су ”добили више него што су очекивали” и да се комплетан материјал налази на два ДВД-а која су достављена одбрани, али да тужилаштво не намјерава изводити све могуће комуникације.
”Изводићемо 15 комуникација, које сматрамо занимљивим и које се односе на предметни догађај”, рекла је Петковић.
Расправа је вођена и око тога како је тужилаштво добило ”Sky” материјал. На констатацију тужиоца да им је достављен са сервера у Француској, Шурлан је устврио да материјал није дошао из Француске, већ се њему с дистанце приступа преко сервера који се налази у Холандији.
”Такве доказе су одбили судови у Француској, Шпанији, Турској, Њемачкој... Поруке на уређајима су пресретнуте изнад БиХ и то хаковањем телефона. На уређаје су слане пуш поруке да би се ”украла” комуникација и могуће их је дешифровати само преко оба уређаја”, рекао је Шурлан.
Судија Јукић даљу расправу није дозволио наводећи да ће се прво извршити увид у доказе и да ће се о њима накнадно одлучивати. Суђење се наставља 9. априла.
Шакића оптужница терети да је 15. маја 2000. године у договору са непознатом особом из засједе убио Ћулума, који је изрешетан хицима из двије аутоматске пушке док се ”голфом 6” кретао макадамским путем у Драгочају. У оптужници се наводи да су набавили мотоцикл који су користили за ”извиђање” терена, гдјес у планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.
”Прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја 2000. године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.
У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макаданским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи запуцали из ”бункера” уз пут. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.
Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Током истраге мотоцикл није пронађен, као ни оружје којим је Ћулум убијен.
У првостепеном поступку Шакић је ослобођен оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и наложио ново суђење.
