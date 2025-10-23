Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

Аутор:Огњен Матавуљ
23.10.2025
09:15
Коментари:0
На основу 28 извјештаја Министарства унутрашњих послова, тужилаштва у Републици Српској подигла су само једну оптужницу у којима су кориштени докази из криптованих апликација ”Sky” и ”Anom”.
То се наводи у одговорима које су АТВ-у доставила окружна тужилаштава и Републичко јавно тужилаштвo Републике Српске, те МУП Српске.
”Увидом у евиденције које води Републичко јавно тужилаштво (РЈТ), Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала утврђено је да у овом тужилаштву није било подигнутих оптужница на основу доказа добијених анализом комуникација из криптованих апликација `Sky` и `Anom`”, наводи се у одговору РЈТ.
Идентичан одговор доставило је пет окружних тужилаштава. У ОЈТ Бијељина додају да тренутно спроводе двије истраге на основу података добијених анализом ”крипти”, а како сазнајемо у завршној су фази и двије истраге ОЈТ Бањалука. Приједорско тужилаштво није имало оптужница, али је у појединим предметима материјале из ”крипти” предлагало као додатне доказе. Међутим, њихово извођење на главном претресу је одбио Основни суд у Приједору.
Једину ”Sky оптужницу” у Републици Српској, од 2021. године до данас, подигло је ОЈТ Источно Сарајево. Ради се о предмету ”Коде” у којем је 11 особа оптужено да су се као група неовлаштено бавили трговином марихуане, кокаина, екстазија, хероина и спида. Оптужницу је 2. септембра потврдио Окружни суд у Источном Сарајеву.
Подигнута прва оптужница са ”Sky” доказима у Републици Српској
Подаци МУП-а Републике Српске указују да је са доказима из ”крипти” полиција надлежним тужилаштвима доставила 57 извјештаја о почињеним кривичним дјелима, против више од 200 особа.
”Републичком јавном тужилаштву достављено је осам, а окружним јавним тужилаштвима 20 извјештаја о почињеним кривичним дјелима. Тужилаштву Босне и Херцеговине достављено је 29 извјештаја”, рекла је начелник Одјељења за односе с јавношћу МУП-а РС Мирна Миљановић.
Колико је тих истрага обустављено у МУП нису могли да коментаришу. Незванично сазнајемо да је у само једном предмету донесена наредба о обустави истраге, док су остали у фази истраге. У појединим предметима истрага се води дуже од три године, као у случају убиства Славише Ћулума.
За разлику од тужилаштава у Републици Српској, Тужилаштво БиХ подигло је 17 оптужница против 85 особа, гдје су се међу доказима нашле и комуникације из апликација ”Sky” и ”Anom”. Од тога је седам оптужница подигнуто и потврђено на основу извјештаја МУП-а Републике Српске.
Тужилаштва у Српској без иједне ”Скај” оптужнице
У питању су предмети против Далибора Раилића и седам особа (убиство Раденка Башића и трговина дрогом), затим против некадашњег савјетника у Министарству безбједности БиХ Бојана Цвијетића и 18 особа за трговину дгогом у предметима ”Сториџ” и ”Транспортер” (2 оптужнице), Драгана Гајића и седам особа у предмету ”Голуб” (2 оптужнице), Драгана Пејовића и 13 особа у акцији ”Стаза”, те у предмету ”Трн” против некада високог званичника МУП-а Српске Недељка Лубуре и Бојана Рогуљића.
Тужилаштво БиХ је на својој веб страници креирало и рубрику посвећену свим информацијама о предметима који су формирани уз помоћ апликација ”Sky” и ”Anom” коју можете погледати ОВДЈЕ.
По оптужницама Тужилаштва БиХ донесено је и неколико пресуда. Кривицу је признало 17 особа, а оптуженима су изречене казне од укупно 29 година и 10 мјесеци затвора. У акцијама, које су покретане дешифровањем података из ”крипти” у БиХ је заплијењено 1.670 килограма марихуане.
Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе
Замрзнута је имовина вишемилионске вриједности и блокирано располагање са 6.000.000 КМ у кешу, на рачунима и у криптовалутама. Заплијењено је 90 возила, од којих су нека процијењена на више од 200.000 евра, луксузни часовници, грађевинске машине и друго. На мети истрага нашло се 30 особа запослених у полицијским агенцијама, судовима, тужилаштвима, министарствима...
Апликације ”Sky” ”Anom” су апликације за комуникацију, чије је дешифровање у прољеће 2020. године изазвало тектонске потресе међу криминалним групама широм свијета, јер је истражним органима дало директан увид у најмрачније тајне, поруке и податке које су криминалци међусобно размијењивали увјерени да је њихова комуникација заштићена.
Срби и Хрвати у врху картела од којег је одузето осам тона кокаина
Распакивање ”крипти” у Европи је довело до заплијена стотина тона дроге... Хапшени су нарко босови, одузимана им је луксузна имовина, ”падали” су корумпирани сарадници криминалаца из власти, безбједносних служби и правосудних органа, за које се испоставило да су, ма гдје у свијету, били дубоко инволвирани у заштиту криминалних организација и њихових послова.
