Logo

Хапшења у Котор Варошу и Прњавору

Извор:

АТВ

21.10.2025

10:20

Коментари:

0
Хапшења у Котор Варошу и Прњавору
Фото: АТВ

Особа из Котор Вароши чији су иницијали Б.Ј. ухапшена на основу централне потјернице которварошког Основног суда, саопштено је данас из Полицијске управе Бањалука.

Ова особа је ухапшено јуче и предато службеницима Судске полиције у Котор Варошу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ово су имена: Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

Полиција у Прњавору јуче је ухапсила возача из тог града чији су иницијали Н.Ђ. осумњиченог да је са 2,10 промила алкохола у крви управљао аутомобилом које је учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном штетом.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Kotor Varoš

Прњавор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се МУП о рањеним женама, ухапшен Кристијан П.

Србија

Огласио се МУП о рањеним женама, ухапшен Кристијан П.

1 д

0
Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

Србија

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

1 д

0
policija Srbija

Србија

У кући пронађене двије крваве жене, дају знаке живота

1 д

0
Policija Srbija

Србија

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

1 д

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Ово су имена: Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

4 ч

0
Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Хроника

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

5 ч

0
"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

Хроника

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

5 ч

0
У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

Хроника

У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner