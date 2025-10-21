Хапшења у Котор Варошу и Прњавору

Извор:
Особа из Котор Вароши чији су иницијали Б.Ј. ухапшена на основу централне потјернице которварошког Основног суда, саопштено је данас из Полицијске управе Бањалука.
Ова особа је ухапшено јуче и предато службеницима Судске полиције у Котор Варошу.
Ово су имена: Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''
Полиција у Прњавору јуче је ухапсила возача из тог града чији су иницијали Н.Ђ. осумњиченог да је са 2,10 промила алкохола у крви управљао аутомобилом које је учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном штетом.
