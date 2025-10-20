У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

Извор:
20.10.2025
Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, реализовали су оперативну акцију кодног назива "Доктор".
У извршеним претресима на подручју општине Илиџа пронађена је и одузета једна аутоматска пушка са оптичким нишаном и припадајућим оквиром, више комада метака калибра 7,62, један пиштољ, одређена количина материје која асоцира на опојну дрогу марихуана у више ПВЦ паковања, више мобилних телефона, те други други предмети од интереса за истрагу.
У акцији је ухапшен Ф.К. (22), рођен у Бужиму, настањен у Сарајеву.
Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево.
