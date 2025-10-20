Logo

У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

Извор:

АТВ

20.10.2025

20:42

Коментари:

0
У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)
Фото: Pexels

Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, реализовали су оперативну акцију кодног назива "Доктор".

У извршеним претресима на подручју општине Илиџа пронађена је и одузета једна аутоматска пушка са оптичким нишаном и припадајућим оквиром, више комада метака калибра 7,62, један пиштољ, одређена количина материје која асоцира на опојну дрогу марихуана у више ПВЦ паковања, више мобилних телефона, те други други предмети од интереса за истрагу.

У акцији је ухапшен Ф.К. (22), рођен у Бужиму, настањен у Сарајеву.

Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Оружје

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

Хроника

Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

5 ч

0
Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

Хроника

Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

6 ч

0
Масовна туча двије породице: Напао чекићем комшију, а затим дошли синови са сјекирама

Хроника

Масовна туча двије породице: Напао чекићем комшију, а затим дошли синови са сјекирама

6 ч

0
Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

Хроника

Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

21

38

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

21

37

Фосили пронађени у Кенији припадају прастаром човековом рођаку

21

21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

21

17

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner