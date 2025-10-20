Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

Извор:
АТВ
20.10.2025
15:40
Коментари:0
На обилазници око града Бијељина, данас се око 11:40 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.
"У незгоди је учествовало теретно возило марке „DAF“ којим је управљало лице Б.Г. са подручја града Бијељина, путнички аутомобил марке „W-UP“ којим је управљало лице Љ.Љ. са подручја општине Угљевик и путнички аутомобил марке „Peugeot“ којим је управљало лице С.М. са подручја града Бијељина које је смртно страдало", истичу из ПУ Бијељина.
Наука и технологија
ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, а којим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму