Logo

Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

Извор:

АТВ

20.10.2025

15:40

Коментари:

0
Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине
Фото: АТВ

На обилазници око града Бијељина, данас се око 11:40 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.

"У незгоди је учествовало теретно возило марке „DAF“ којим је управљало лице Б.Г. са подручја града Бијељина, путнички аутомобил марке „W-UP“ којим је управљало лице Љ.Љ. са подручја општине Угљевик и путнички аутомобил марке „Peugeot“ којим је управљало лице С.М. са подручја града Бијељина које је смртно страдало", истичу из ПУ Бијељина.

Опен АИ

Наука и технологија

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, а којим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче

Наука и технологија

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче

1 ч

0
Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

Економија

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

1 ч

0
Радост у породици Драгане Мирковић

Сцена

Радост у породици Драгане Мирковић

1 ч

0
Први новембар брише прошлост, два хороскопска знака крећу испочетка

Занимљивости

Први новембар брише прошлост, два хороскопска знака крећу испочетка

1 ч

0

Више из рубрике

Масовна туча двије породице: Напао чекићем комшију, а затим дошли синови са сјекирама

Хроника

Масовна туча двије породице: Напао чекићем комшију, а затим дошли синови са сјекирама

1 ч

0
Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

Хроника

Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

1 ч

0
Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

Хроника

Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

2 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

У удесу код Зворника погинула једна особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner