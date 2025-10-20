Logo

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче

ОпенАИ руши рекорде: Вриједност од 500 милијарди скаче
Фото: Unsplash

ОпенАИ је тренутно највриједнији приватни технолошки стартап на планети, са процијењеном вриједношћу од чак 500 милијарди долара.

Иако је до прије само неколико година функционисао као непрофитна организација, данас се трансформише у корпоративног гиганта који улази у фазу озбиљне комерцијализације.

Међутим, уз сву ту вриједност долази и озбиљна енигма: ко заправо контролише ОпенАИ? Власничка структура компаније је толико сложена да ни многи инвеститори не могу прецизно да кажу ко има право на одлуке, а ко само на добит.

Највећи појединачни инвеститор у ОпенАИ је Microsoft, који је уложио више од 13 милијарди долара, чиме је стекао око 30% права на будућу добит. Иако то не значи да посједује контролу над компанијом, Microsoft има огроман утицај, нарочито у технолошком развоју и пласману АИ производа кроз Азуре.

Нова рунда инвестиција укључује и SoftBank, који планира да уложи преко 30 милијарди долара, као и фондове као што су Thrive Capital и Khosla Ventures. Уз њих, дио власништва имају и запослени, као и непрофитна организација ОпенАИ Нонпрофит, која и даље има кључну ријеч када је у питању управљање.

Генерални директор Сем Алтман још увек није добио свој имали се очекује да ће након правне конверзије и он постати власник значајног дијла компаније. Његова улога у трансформацији ОпенАИ-ја из непрофитне лабораторије у корпорацију са потенцијалом изласка на берзу била је кључна.

Са друге стране, Илон Маск, један од оснивача ОпенАИ-ја, данас је у директном сукобу са организацијом коју је помогао да настане. Његова донација од 45 милиона долара из 2015. године није му обезбиједила власнички удио, јер је правно третирана као донација, а не инвестиција. Сада тужи компанију, тврдећи да се удаљила од своје изворне мисије.

ОпенАИ планира да у наредним годинама уложи више од 1.000 милијарди долара у развој рачунарске инфраструктуре, посебно у изградњу суперкомпјутера неопходних за тренирање сљедећих генерација АИ модела.

Поред улагања инвеститора, компанија планира и значајно задуживање, што значи да ће садашњи акционари бити додатно разводњени сваким новим финансијским кругом. Упркос томе, руководство тврди да ће потражња за алатима попут ChatGPT-a надмашити све трошкове.

Од лабораторије до глобалне корпорације

ОпенАИ данас има око 3.000 запослених, четири пута више него прије две године. Компанија се бори за таленте са гигантима као што су Google и Мета, а трошкови развоја константно расту. У исто вријеме, ChatGPT броји око 800 милиона корисника, што га чини једним од најпопуларнијих дигиталних производа икада.

Ако конверзија из непрофитне у профитну организацију успје, три кључна акционара - Microsoft, запослени и непрофитни огранак – могли би да остваре појединачне удјела вриједна преко 150 милијарди долара. Али уз толики новац долази и питање: да ли је идеја о “АИ за добробит човјечанства” заувијек нестала у трци за профитом?

(Курир)

