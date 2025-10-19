Мета гаси ову верзију Messenger-a

19.10.2025
14:11
Коментари:0
Мета укида своје Messenger апликације за macOS и Windows и преусмјерава кориснике на wеб верзију.
Компанија је потврдила за Енгадгет да ће апликација бити потпуно угашена 15. децембра, након чега ће најлакши начин за приступ Messenger четовима ван телефона бити путем Facebook апликације за Windows или преко Facebook и Messenger веб сајтова.
Мета није дала конкретно објашњење зашто одустаје од десктоп верзија Messenger-a, али у чланку за подршку наводи да ће корисници добити обавјештење о гашењу и да ће им приступ апликацији бити блокиран након 15. децембра, преноси Б92.
Наука и технологија
Фејсбук, Инстаграм и Месенџер пали широм свијета
Да би ваши разговори остали сачувани, компанија наводи да је потребно укључити безбједно складиштење и додати ПИН код налогу.
Мета је првобитно издвојила Messenger из Facebooк апликације још 2014. године, а касније је покушала да повеже Messenger и Instagram DM у јединствену платформу, али је од те идеје одустала 2023. године.
