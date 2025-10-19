Logo

Гужва у оба правца: Колоне возила на више граничних прелаза

СРНА

19.10.2025

13:35

0
Фото: АМСРС

На граничним прелазима Градишка, Градина, Велика Кладуша, Козарска Дубица, Костајница и Орашје дуге су колоне возила на излазу из БиХ.

На Граничном прелазу Шепак гужва је у оба правца, саопштено је из Ауто–мото савеза Републике Српске.

Друштво

Повољни услови за вожњу: На граничним прелазима нема дужих задржавања

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз

гужве на граници

