Гужва у оба правца: Колоне возила на више граничних прелаза

На граничним прелазима Градишка, Градина, Велика Кладуша, Козарска Дубица, Костајница и Орашје дуге су колоне возила на излазу из БиХ.
На Граничном прелазу Шепак гужва је у оба правца, саопштено је из Ауто–мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
