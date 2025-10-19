У Српској рођено пет беба

19.10.2025
08:33
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је пет беба, двије дјевојчице и три дјечака, потврђено је у породилиштима.
У породилиштима у Бијељини и Бањалуци рођене су по двије бебе, а у Невесињу једна.
У Бијељини су рођени дјечак и дјевојчица, у Бањалуци два дјечака, а у Невесињу једна дјевојчица.
У породилиштима Градишка, Приједор, Требиње, Фоча, Добој и Зворник није било порода.
Друштво
Подаци из породилишта у Источном Сарајеву нису били доступни, преноси Срна.
