Logo

У Српској рођено пет беба

19.10.2025

08:33

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је пет беба, двије дјевојчице и три дјечака, потврђено је у породилиштима.

У породилиштима у Бијељини и Бањалуци рођене су по двије бебе, а у Невесињу једна.

У Бијељини су рођени дјечак и дјевојчица, у Бањалуци два дјечака, а у Невесињу једна дјевојчица.

У породилиштима Градишка, Приједор, Требиње, Фоча, Добој и Зворник није било порода.

Беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

Подаци из породилишта у Источном Сарајеву нису били доступни, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

bebe

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Република Српска богатија за 21 малог становника

Друштво

Република Српска богатија за 21 малог становника

2 д

0
Беба новорођенче

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

3 д

0
Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Економија

Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

3 д

0
Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Здравље

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

17 ч

0

Више из рубрике

саобраћај - возила - улица - западни транзит

Друштво

Повољни услови за вожњу: На граничним прелазима нема дужих задржавања

2 ч

0
Данас славимо Томиндан: Ово су обичаји и вјеровања на светог апостола Тому

Друштво

Данас славимо Томиндан: Ово су обичаји и вјеровања на светог апостола Тому

2 ч

0
Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан

Друштво

Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан

14 ч

0
Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи

Друштво

Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

10

36

Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

10

36

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

10

32

Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

10

25

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner