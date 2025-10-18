Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи

18.10.2025
20:12
Коментари:0
Послодавци у Србији су у септембру тражили 15.679 радника, а најтраженији су били магационери, за које је оглашено 1.359 радних места, показују подаци Националне службе за запошљавање, пренио је Танјуг.
Слиједе радници на утовару и истовару са понудом 867 радних мјеста, зидари (582), чистачи просторија као што су хотели, канцеларије и слично (577) и кувари са (446) огласа за посао.
Некада најтраженији програмери нису ни у првих 10 занимања по броју оглашених слободних радних мјеста.
Са 264 понуде за посао нашли су се на 11. мјесту.
Слиједе мануелни радници у индустрији и прехрамбеној индустрији, помоћни радници у кухињи, возачи аутобуса, мануелни радници за нискоградњу, крупијеи.
На другом крају листе гдје су најмање тражена занимања на посљедња четири мјеста су стоматолози и стоматолошке сестре, наставници економске групе предмета и хемичари за које је оглашено само по шест слободних радних мјеста.
Тек по једно више оглашено је за филологе, дефектологе, васпитаче у дому ученика и ветеринарске техничаре.
Велика већина радних мјеста која су послодавци нудили у септембру, односила се на рад на одређено вријеме, пошто је од укупно 15.679 радних мјеста, на одређено нуђено 11.624, преноси РТ Балкан.
