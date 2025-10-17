Logo

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

АТВ

17.10.2025

19:25

И док октобар полако пролази, регреса и доприноса за јул и август још нема. Једночасовни штрајкови, па и друге сличне мјере биће на снази и наредних дана до испуњења услова. Не траже ништа што им по закону не припада. Траже плату коју су зарадили, кажу у вртићу.

''Да плата коначно постане редовна. Када кажем редовна, мислим на то да плата буде до 30. мјесецу за претходни мјесец и да се уз плату истовремено исплаћују и регрес, и топли оброк, и путни трошкови. То није био случај у претходних годину и по двије дана, то већ знате, сви нас пратите већ дужи период, тако да ми смо сада одлучили да та борба буде трајна, све до неког коначног остварења нашег циља'', катала је Адриана Мирић, предсједник Синдикалне организације ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај".

Поступање Градске управе и градоначелника је благо речено срамно и апсолутно неодпустиво. Синдикат образовањам науке и културе Републике Српске. Траже да се поступа по Закону.

''Кршење закона је недопустиво. Плата и накнада морају бити исплаћене до 30. или до краја мјесеца за онај претходни мјесец. Овдје смо већ свједоци мјесецима да или једна плата касни, или више накнада касни, и то више нема смисла. И ми као Синдикат ћемо предузети сигурно све мјере које су предвиђене прописима, предвиђене законима, а надлежни органи морају схватити да и ови људи имају своје породице, да имају потребе, да морају платити своје кредите, да морају платити све обавезе које тражи и овај град и ова Република Српска'', рекао је Драган Гњатић, предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

Укупна дуговања града Бијељина према овој предшколској установи, укључујући плате и дуговања према добављачима, премашују милион КМ.

Проблеми са нередовним исплатама плата и доприноса у Дјечијем вртићу ''Чика Јова Змај“, трају још од краја прошле године. Ни до дана данашњег нису успјели да апелују на градоначелника и Градску управу, да уради нешто по том питању како би добили плату коју су заслужили и итекако одрадили. До тада кажу бориће се на овај начин и надају се ће бар неко имати слуха за ово стање у вртићу и да ће погледати на малишане и њихове родитеље који такође плаћају боравак дјеце у вртићу, и то редовно.

