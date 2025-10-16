Logo

Јокановић за АТВ: ''Не видим разлог зашто се не може потписати колективни уговор''

Извор:

АТВ

16.10.2025

21:23

Коментари:

0

Вртићи у оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање у Бањалуци од понедјељка 20. октобра потпуно ће обуставити рад или скратити постојећи минимум рада, пошто је синдикални одбор радника затражио измјене минимума процеса рада.

Постоји могућност да ће 29 вртића у понедјељак закључати своја врата, да ли постоји икаква могућност да се до понедјељка испуне услови који траже радници, питали смо Петра Јокановића, директора Центра за предшколско васпитање и образовање.

''Ја се надам да ћемо добити позив бар од градоначелника Градске управе Бањалука, да потпишемо колективни уговор и да окончамо ову агонију. Ја не видим препреку да се он потпише, обзиром да је градоначелник рекао да средстава има за ова два мјесеца, и да ћемо кроз неких 40-ак дана прије почетка идуће године сјести и опет се договорити за наредна 3 мјесеца. Таман у том периоду имамо важећи колективни уговор, не треба доносити нови, већ само да потпишемо измјене тог и да се радници покрију за плате за 11. и 12. мјесец. Они су у више наврата рекли да има средстава, тако да не видим шта спрјечава градоначелника, осим страх да неће бити усвојен буџет за 2026. годину, па да ћемо поново ићи у привремено финансирање. Али на ванредној сједници смо добили увјерење посвећено овом проблему да ће буџет чим буде достављен, ићи на усвајање од стране скупштинске већине'', рекао је Јокановић.

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Ако се то све не деси, остаје питање - докле ће се ићи у том смијеру? Родитељи иако пружају подршку васпитачима, ипак су забринути.

''Ја се стварно надам да до потпуне обуставе рада вртића неће доћи, јер би тада дошло до потпуног колапса у граду. Колико ће ово трајати, то је питање за синдикат, родитељи пружају подршку на све начине иако је то на њихову директну штету, свејсни су да су плате мале'', казао је Јокановић.

Остаје нам да чекамо понедјељак.

Подијели:

Тагови:

vrtići

Штрајк

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

Друштво

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

1 ч

0
Шта ноћно знојење заиста значи и када је то знак озбиљне болести?

Здравље

Шта ноћно знојење заиста значи и када је то знак озбиљне болести?

1 ч

0
УЕФА покренула поступак против Јувентуса

Фудбал

УЕФА покренула поступак против Јувентуса

1 ч

0
Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум

Република Српска

Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум

1 ч

0

Више из рубрике

Станивуковићев "предсједнички" долазак пред СДС предмет критика

Бања Лука

Станивуковићев "предсједнички" долазак пред СДС предмет критика

5 ч

7
Завршена комплетна реконструкција сједишта у Позоришној сали СД ''Обилићево“

Бања Лука

Завршена комплетна реконструкција сједишта у Позоришној сали СД ''Обилићево“

5 ч

0
Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Бања Лука

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

7 ч

0
stan

Бања Лука

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner