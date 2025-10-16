Logo

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

16.10.2025

21:11

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

У Европи модели предвиђају уопштено исподпросјечне сњежне падавине на већини континента, са главним подручјима помакнутим према сјеверу, под утицајем западних вјетрова и блажих услова, пише портал Severe Weather Europe.

Ово се слаже са индиректним Ла Ниња утицајем, али локални фактори имају већи утицај.

Према најновијим дугорочним прогнозама портала Severe Weather Europe, зима 2025./2026. биће обиљежена утицајем Ла Ниње.

Ова ријетка трећа узастопна година Ла Ниње, која је тренутно у слабој до умјереној фази и још увијек се хлади, очекује се да ће потрајати кроз јесен и зиму, прије него што ослаби почетком 2026. и пређе у неутралну фазу до прољећа.

Према прогнозама "NOAA Climate Prediction Centra", шанса за наставак Ла Ниње кроз децембар 2025. до фебруара 2026. износи 70-80 одсто.

Друштво

Куштриновић открива каква нас зима очекује

Ла Ниња утиче на глобалне временске обрасце мијењајући тропске падавине, притисак и повратне везе између океана и атмосфере.

У Сјеверној Америци типично се ствара снажан блокирајући систем високог притиска у сјеверном Пацифику, који преусмјерава поларну млазну струју јужније, доносећи хладнији зрак у сјеверне и сјеверозападне дијелове Сједињених Америчких Држава, преноси Вечерњи.

Временска прогноза

zima

