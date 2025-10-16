Logo

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

Извор:

СРНА

16.10.2025

16:32

Фото: АТВ

Градски олимпијски базен у Бањалуци од сутра ће бити на располагању свим спортистима и рекреативцима, изјавила је градски менаџер Мирна Савић Бањац.

Напоменувши да, упркос томе што дозначена средства нису довољна за несметано функционисање базена до краја године, Бањчева је истакла да ће градска администрација наставити да тражи рјешења овог проблема.

Она је заједно са шефом Кабинета градоначелника Владимиром Грујићем и савјетником градоначелника за економска питања Валентином Аничић посјетила Градски олимпијски базен и "Аквану" како би се увјерила да је све спремно за почетак рада.

Dušan Vlahović - 31082025

Фудбал

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

- Захваљујући посвећеном раду запослених у "Аквани'', али и напорима Градске управе у рекордном року све је припремљено како би Градски олимпијски базен почео са радом и да би наши спортисти и рекреативци коначно могли да наставе своје активности - рекла је Бањчева.

Она је захвалила дјеци, родитељима, спортистима и спортским клубовима за стрпљење, саопштено је из Градске управе.

Градски олимпијски базен затворен је од краја јула. Скупштина града Бањалука усвојила је на ванредној сједници у понедјељак, 13. октобра, амандман којим је омогућено да Градском олимпијском базену буде уплаћено 500.000 КМ за његово функционисање.

