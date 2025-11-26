26.11.2025
14:37
Коментари:0
Министар одбране БиХ Зукан Хелез мисли да брани државу тако што забрањује слијетање мађарским званичницима, а у стварности је само додатно брука и наноси штету, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Сарајево поново изгубљено у времену и простору. И на унутрашњем и на спољном плану. Њихово дијељење лекција другима одувијек је било патетично, а одавно је прерасло у апсурд", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, коментаришући међународни скандал Хелеза, који поново није хтио дати сагласност за слијетање војног авиона Мађарске на бањалучки аеродром, а у којем је требао бити шеф дипломатије Петер Сијарто.
Цвијановићева истиче, да је апсурд и сарајевски позиви на бојкот мађарских производа.
БиХ
"То је недорасло понашање којим неће наштетити никоме, осим самима себи. Њихов суштински проблем је Република Српска коју не признају и са којом се преко других покушавају обрачунати. Али, морају знати да она постоји, да ће постојати и наставити да брани своја права и аутономију", каже она.
Додаје да у Сарајеву морају да знају и да нису сви у свијету бескичмењаци које ће заплашити својом хистеричном кукњавом.
"Република Српска ће наставити да показује лидерство и да гради односе са другима, у складу са нашим политичким и економским интересима. Свиђало се то Сарајеву или не", каже Цвијановић.
