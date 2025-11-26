Logo
Large banner

Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

26.11.2025

14:37

Коментари:

0
Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору
Фото: СРНА

Министар одбране БиХ Зукан Хелез мисли да брани државу тако што забрањује слијетање мађарским званичницима, а у стварности је само додатно брука и наноси штету, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Сарајево поново изгубљено у времену и простору. И на унутрашњем и на спољном плану. Њихово дијељење лекција другима одувијек је било патетично, а одавно је прерасло у апсурд", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, коментаришући међународни скандал Хелеза, који поново није хтио дати сагласност за слијетање војног авиона Мађарске на бањалучки аеродром, а у којем је требао бити шеф дипломатије Петер Сијарто.

Цвијановићева истиче, да је апсурд и сарајевски позиви на бојкот мађарских производа.

зукан хелез zukan helez

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

"То је недорасло понашање којим неће наштетити никоме, осим самима себи. Њихов суштински проблем је Република Српска коју не признају и са којом се преко других покушавају обрачунати. Али, морају знати да она постоји, да ће постојати и наставити да брани своја права и аутономију", каже она.

Додаје да у Сарајеву морају да знају и да нису сви у свијету бескичмењаци које ће заплашити својом хистеричном кукњавом.

"Република Српска ће наставити да показује лидерство и да гради односе са другима, у складу са нашим политичким и економским интересима. Свиђало се то Сарајеву или не", каже Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Зукан Хелез

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

БиХ

ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

1 д

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

1 д

14
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

БиХ

Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

1 д

2
Савјет министара о гранту са Шведском

БиХ

Савјет министара о гранту са Шведском

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner