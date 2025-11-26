Logo
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

Извор:

АТВ

26.11.2025

13:23

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

Министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез изазвао је нови скандал.

Он је одбио да да сагласност за слијетање авиона Мађарске на Аеродром Бањалука, којим је требало да путује министар спољних послова Петер Сијарто.

Од скандалозне одлуке Хелеза још је скандалозније његово објашњење у којем признаје да је то урадио јер Сијарто и мађарски премијер годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.

"Годинама уназад, мађарски премијер Виктор Орбан и министар Сијарто пружају отворену подршку бившем предсједнику административног дијела БиХ, РС", рекао је Хелез.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

"Такође, Мађарска страна није доставила никакво јасно објашњење зашто министар спољних послова долази баш војним авионом", објавио је Хелез.

Подсјећамо, предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је на конференцији за новинаре да би шеф мађарске дипломатије требало у четвртак да допутује у Републику Српску.

Сијарту ће на Универзитету бити уручен почасни докторат, објаснио је Додик.

