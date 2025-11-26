Logo
Савјет министара о гранту са Шведском

26.11.2025

07:34

Савјет министара о гранту са Шведском

Савјет министара разматраће данас Нацрт споразума о гранту са Шведском за програм јачања институција у области родне равноправности, чији је предлагач Министарство за људска права и избјеглице.

Пред министрима је и иницијатива за преговоре о зајму с Међународном банком за обнову и развој, наміјењеном инвестиционом програму изградње и обнове магистралних путева у Федерацији БиХ.

