Савјет министара о гранту са Шведском

26.11.2025
07:34
Коментари:0
Савјет министара разматраће данас Нацрт споразума о гранту са Шведском за програм јачања институција у области родне равноправности, чији је предлагач Министарство за људска права и избјеглице.
Пред министрима је и иницијатива за преговоре о зајму с Међународном банком за обнову и развој, наміјењеном инвестиционом програму изградње и обнове магистралних путева у Федерацији БиХ.
БиХ
1 д3
БиХ
1 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму