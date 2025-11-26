Logo
Large banner

Ово је некада био обавезни славски поклон, данас су га сви заборавили

Извор:

Курир

26.11.2025

07:30

Коментари:

0
Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

У многим крајевима Србије, па и у Босни и Херцеговини, годинама је важио једноставан, али симболичан обичај. Гост који долази на славу дарује домаћину шећер у коцки.

Био је то знак пажње, скромности и практичности, поклон који није био луксуз, али је носио поруку топлине и заједништва. Међутим, данас тај обичај све више блиједи, а полемика међу људима баш о томе разоткрива дубље промјене у културним навикама и друштвеним вриједностима.

Даривање шећера у коцки претрпјело је снажне трансформације с развојем друштва. Некада је шећер био вриједан и релативно скуп производ у руралним срединама. Гост који би својевољно донио коцкицу шећера чинио је гест који није само био материјалан, слагао је симболику слаткоће, гостопримства и радости. У мањим заједницама или у прошлости, додаје се и практични аспект, дар је могао помоћи у свакодневном домаћинству, а није био непристојан нити превише раскошан.

У разговорима међу људима чује се забринутост, зашто се више не носи шећер у коцки као некада? Неки кажу да традиција изумире, али у регионима западне Србије и у источној Босни овај обичај постоји и дан данас. С друге стране критичари модерних поклона истичу да се ритуал славља комерцијализовао па су чак и славски поклони постали скупљи и грандиознији што, по некима, засјењује срж славе и њен духовни смисао.

Баш о овој проблематици покренула се полемика и на друштвеној мрежи Икс гдје су се неки корисници запитали гдје је нестао тај обичај. И док су неки навели да је просто нестао из тренда, други додају да више није модеран.

У појединим мјестима у источној Босни и дан данас шећер у коцки је обавезан поклон поред 200 грама кафе, док неки гости домаћину доносе ратлук и цигарете па чак и воће, мандарине, поморанџе и банане.

„Мене само интересује зашто нико више (једно 20 година) не носи у госте шећер у коцки“, писало је у објави која је покренула лавину коментара:

Полиција Италија

Свијет

Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

„Ја сам то прошле године однио ортаку на славу, поцркали од смјеха он, жена и дјеца. Шећер у коцке, ратлук, кафу и сапун... То је тај борбени комплет“, писало је у првом, док је у другом стајало:

„Носим. Обавезно кафу, ратлук и шећер у коцкицама. А послије све друго. Тако сам навикла и то не мијењам.“

Међутим, неки су поменули да је можда један од разлога тај што је дупло скупљи од обичног кристал шећера. Иначе, цијена се креће од 125 до чак 220 динара за килограм.

„Једва смо чекали да га се отарасимо. Ево, нама тај стоји две године, непрактичан је, не можеш те коцке у колаче или за нешто друго него само за кафу или чај, лимунаду а код нас то нико не шећери. И не можеш да дозираш, боље ми онда донеси килограм обично“, гласио је један коментар, док је у наредног стајало:

„Некако се поклопило са престанком куповине кафе у зрну и ручног мљевења пред кување кафе.“

Данас су поклони за славу много разноврснији него некада па се у највећем броју случајева на поклон домаћину носе раскошне флаше вина и ракија, кафа, цвијеће, скупе бомбоњере и чоколаде па чак и персонализовани послужавници, свијећњаци, тањири и слично.

Нестанак шећера у коцки са славских поклона није само антрополошка занимљивост, већ то је сигнал да се људи прилагођавају новом свијету, да мијења културне форме даривања, да вриједност поклона више није иста као прије, и да су симболика и намјера даривања под притиском модерних очекивања. Док неки сматрају да је губитак поклона попут шећера дубока штета за традицију, други вјерују да је експанзија нових поклона природна еволуција. У сваком случају, расправа открива како слава, као најличнији породични празник, и даље рефлектује промјене у нашем друштву.

(Курир)

Подијели:

Таг:

krsna slava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

1 д

0
Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

Република Српска

Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

1 д

0
Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ

Друштво

Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ

1 д

0
Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

Друштво

Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

1 д

0

Више из рубрике

Крава пропала кроз кров ресторана

Занимљивости

Крава пропала кроз кров ресторана

2 д

0
Баба Ванга је за 2026. предвидјела милионе за ових шест знакова

Занимљивости

Баба Ванга је за 2026. предвидјела милионе за ових шест знакова

2 д

0
Од 1. децембра ове знакове очекује огромни новчани добитак

Занимљивости

Од 1. децембра ове знакове очекује огромни новчани добитак

2 д

0
Воле вас, али преко ноћи могу да нестану: Људи рођени у овом знаку су спремни на све

Занимљивости

Воле вас, али преко ноћи могу да нестану: Људи рођени у овом знаку су спремни на све

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner