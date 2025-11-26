Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

Извор:
Црна-хроника.инфо
26.11.2025
07:28
Римска полиција јавља како је млади мушкарац био присиљен гледати како група миграната силује његову 18-годишњу вјереницу, након што су се забили у њихов ауто и извукли их напоље.
Млади италијански пар, за који полиција јавља да је прије инцидента био го, паркирао се у мирном углу Тор Тре Тесте, парка у источном дијелу главног града, неколико минута прије него што их је опколила група која је напала њихово возило.
Полиција је рекла да су нападачи разбили прозор и прво извукли 24-годишњег мушкарца из аутомобила прије него што су присилили жену да изађе док се покушавала покрити комадом одјеће. Мушкарац је рекао полицајцима да су га двојица нападача држала док су његову вјереницу одвлачили недалеко од њега.
Док су је силовали, он је вриштао тражећи помоћ, молио их да престану и чак пријетио осветом, али их није зауставио или се успио ослободити. Након напада, сва тројица починилаца побјегла су с мјеста догађаја. Пар је позвао полицију и поднио пријаву.
Према властима, пар је био престрављен и збуњен. Полицајци су такође додали да је могуће да је било укључено и до пет нападача. До сада су ухапсили тројицу Мароканаца под оптужбом за групно силовање и пљачку.
Двојицу су пронашли полицајци из римске јединице “Летећи одред” и притворили их само неколико дана након напада 25. октобра, а трећи је ухапшен у Верони прије неколико дана. Истражиоци су рекли да су хапшења држана у тајности док су наставили прикупљати доказе.
Отисци прстију с разбијеног прозора одговарају ухапшеним мушкарцима, према истражиоцима. Полицајци су такође рекли да је напад започео као пљачка, будући да су током напада украдене ствари и паре, пише Дејли Мејл.
Потврђујући да полиција још увијек истражује јесу ли били укључени још неки мушкарци, детектив је рекао да ‘истрага није затворена’.
