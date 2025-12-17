Данас се сади божићна пшеница: Уз ове савјете биће загарантовано густа и бујна

Извор:
Жена Блиц
17.12.2025
05:11
Божићна пшеница је традиционални украс који се на посебан начин везује за најрадоснији хришћански празник. Симбол је плодности, новог живота, наде и благостања у предстојећој години, а сије се 17. децембра за Свету Варвару, да би до Божића израсла бујна и разгалила вам душу здравом зеленом бојом. Садња је један од најљепших обичаја, јер ти тренуци у себи садрже нешто узвишено, смирујуће, готово ритуално, и уносе осјећај топлине и блискости у сваки дом.
Буђење живота, општа обнова, добро здравље, напредак на свим пољима – све то носе њена свјежина и лијепа нијанса. Божић се од давнина везује за нови почетак, за рађање, хармонију у породици и мир међу људима, а сличну симболику има и божићна пшеница. Важан је, можда и најљепши, украс трпезе за најрадоснији хришћански празник и треба је с љубављу садити и његовати.
За сађење пшенице користите плитку чинију или тањир. На дно ставите слој вате или квалитетне земље (око 2 цм). Равномјерно распоредите зрна, лагано их утисните, па их прекријте још једним танким слојем земље (до 1 цм).
Сваког дана благо попрскајте водом, да буде влажно, али не натопљено. Држите посуду на свијетлом мјесту, избјегавајте директно сунце и јаке изворе топлоте, као што је радијатор, који успут и исушује ваздух. Већ послије неколико дана појавиће се први изданци.
Нови почетак? Да, то је основни утисак који ћете стећи док будете пратили жито како расте. Пред Божић (обично на Бадњи дан) требало би обавити и шишање, како би сви изданци били једнаке висине и изгледали уредно. Врхове скратите уз помоћ обичних маказа, лагано и њежно. Прије него што "зелени јежић" стигне на празничну трпезу, у средину посуде можете забости и тању свијећу и везати је црвеном машницом.
Предности сађења у земљи су вишеструке, јер она омогућава природну подршку и равномјернију влагу, па ће пшеница ницати у здравијем окружењу. Биће густа и стабилна, имаће и отпорније влати. Само обратите пажњу – не смијете превише да заливате, да сјеме не би иструлило и покварило вам посао.
Зашто се божићна пшеница сади баш на Свету Варвару, у народу познату и као "Варицу" (неко то чини и на Светог Николу, 19. децембра)? Ова хришћанска мученица сматра се заштитницом рудара, ватрогасаца и артиљерије, али и породице и куће. Божићно жито, које најављује плодну надолазећу годину, нови живот, добре усјеве и свјетлост, сади се на овај празник да би до Божића стигло да довољно нарасте.
Божићна пшеница постоји и код католика. С обзиром на то да се Божић по грегоријанском календару слави раније, 25. децембра, пшеница се сади на дан Свете Луције, 13. децембра.
