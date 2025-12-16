Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

16.12.2025
Само у БиХ се може видјети да Министарству иностраних послова треба више од 100 дана да прослиједи протестну ноту другој држави, а да не помињемо како се тек баве цензурисањем, истакла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Тамо царује непрофесионалност и политичка острашћеност. Министар иностраних послова БиХ Елмедин Kонаковић нема времена да се бави својим послом, јер се сав његов ангажман свео на блаћење СНСД-а и хваљење опозиције из Републике Српске, па чак и кад негдје гостује на тему учешћа жена у политици", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Истиче да му је због тога питање Трговске горе неважно.
"Лош глумац у лошој улози. Не би ме чудило ни да су му се његови лобисти, којима се толико хвалио, захвалили на сарадњи кад су чули како је незаконито закључивао уговоре, без сагласности Савјета министара. Све у свему, он је за БиХ чисти промашај. Шта год је могао урадити да је додатно потопи, то је и урадио", истакла је Цвијановићева.
