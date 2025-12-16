Logo
Large banner

Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

16.12.2025

22:12

Коментари:

0
Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози
Фото: Srna

Само у БиХ се може видјети да Министарству иностраних послова треба више од 100 дана да прослиједи протестну ноту другој држави, а да не помињемо како се тек баве цензурисањем, истакла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Тамо царује непрофесионалност и политичка острашћеност. Министар иностраних послова БиХ Елмедин Kонаковић нема времена да се бави својим послом, јер се сав његов ангажман свео на блаћење СНСД-а и хваљење опозиције из Републике Српске, па чак и кад негдје гостује на тему учешћа жена у политици", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Истиче да му је због тога питање Трговске горе неважно.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

"Лош глумац у лошој улози. Не би ме чудило ни да су му се његови лобисти, којима се толико хвалио, захвалили на сарадњи кад су чули како је незаконито закључивао уговоре, без сагласности Савјета министара. Све у свему, он је за БиХ чисти промашај. Шта год је могао урадити да је додатно потопи, то је и урадио", истакла је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

Република Српска

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

2 ч

2
Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

2 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

3 ч

0
Народна скупштина о економским реформама и буџету

Република Српска

Народна скупштина о економским реформама и буџету

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

22

57

Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

22

49

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

22

45

Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

22

44

Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner