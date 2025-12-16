Logo
Мазалица: Буџет реално остварив

СРНА

16.12.2025

20:23

Срђан Мазалица
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да Српска заузима добар правац када је ријеч о економској и фискалној политици, што се види кроз републички буџет за 2026. годину, за који је рекао да је реално остварив уколико се предузму одлучни кораци наведени у програму економских реформи.

Током скупштинске расправе о Приједлогу буџета Републике Српске за 2026. годину – по хитном поступку, Мазалица је истакао да је свих оних година када није било сложених услова у окружењу и пандемија, Српска отплаћивала више кредита него што се задуживала.

"На тај начин Српска је држала под контролом унутрашњи и јавни дуг", оцијенио је Мазалица.

Према његовим ријечима, када се креира буџет увијек треба водити рачуна о борачким категоријама, што показује прави однос Српске према својим борцима.

Мазалица је оцијенио да постоји довољан простор у бруто домаћем производу /БДП/ да се развија привреда, да 11 одсто издвајања БДП-а за пензије, такође, говори о томе да се и са овим повећањем стварају законске претпоставке да се створе и нове инвестиције.

Посланик СДС-а Мирјана Орашанин сматра да буџет не би требао бити донесен по хитној процедури јер на тај начин, како тврди, нема дугорочног плана.

Она сматра да предложени буџет за 2026. годину није развојни, те има непотребне расходе који расту брже од прихода.

