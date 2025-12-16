Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

Извор:
СРНА
16.12.2025
17:05
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да он и СНСД воле Србију, да су уз њу увијек и да ће са њом сарађивати, али да ће сарађивати и са Хрватском и Хрватима у БиХ у свему ономе што је и интерес Републике Српске.
Додик је рекао да су будалаштина тврдње опозиције да власт предвођена СНСД-ом има бољу сарадњу са Загребом него са Београдом.
"Политичке будале могу да говоре тако нешто", истакао је Додик.
Он је додао да то није у сфери нормалне политике и да не може лаж да буде политика коју они пласирају.
"Сарадња коју имамо на неким питањима са Хрватском изгледа потребна и треба да буде даље промовисана. Опозиција кад треба да прави власт са Хрватима на нивоу БиХ онда су им добри, а кад не, онда би неког другога окривили за неку сарадњу", навео је Додик.
То, како је нагласио, није никаква љубав и нема никакву емоцију што се тиче тога.
"Сматрамо да имамо неки интерес да одржавамо добре односе и те односе држимо", навео је Додик.
Он је истакао да сарадња са Србијом у себи има и емотивну и, наравно, интересну страну.
Република Српска
Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце
"Наш интерес је стабилна и јака Србија. Наша емоција је да волимо Србију", рекао је Додик.
Он је навео да је сваки покушај да се некоме припише нешто друго готово тотална и људска и интелектуална и политичка глупост.
"Сасвим је нормално, ако неко дође у посјету у Републику Српску, да Српска реагује и да се, као земља која шири регионалну сарадњу, на тај начин и односе према том питању", навео је Додик и додао да то нико неће промијенити.
То што опозиција говори, Додик је рекао да покушавају да подвале јавности.
"Не вјерујем да има неко паметан у Републици Српској да може то да помисли, осим таквих глупака који долазе из опозиције. Али то њима остаје", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, лаж не може бити политика, јер је увијек кратких ногу и не може да доведе до тога да се промијене односи.
"Милорад Додик и СНСД ће сарађивати са Хрватском и са Хрватима у БиХ у свему ономе што је и наш интерес, али ће сарађивати и са Србијом и вољети Србију. Ми не навијамо за хрватске репрезентације у фудбалу, кошарци, него за српске. Ми смо увијек тамо гдје је српска побједа и увијек смо са Србијом када је њој тешко и увијек се радујмо сваком њеном успјеху", нагласио је Додик.
Он је навео да га чуде појединци који претендују да су неки интелектуалци или нешто слично па тако нешто тврде.
Оцијенио је да то има један циљ, а то је да оне који су незадовољни овим или оним повуче на другу страну.
"Моја љубав, моја емоција и мој интерес јесте да сарађујем са Србијом, да јој желим све најбоље", рекао је Додик.
Додик је истакао да подржава политику коју води предсједник Србије Александар Вучић, али да једнако тако сматра да Република Српска, која дијели дугу границу са Хрватском и политичке процесе у БиХ са Хрватском и са Хрватима у БиХ, треба да нађе начин како сарађивати једнако као и са Бошњацима.
Република Српска
Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити
"Али, то никад не смије да буде на штету наших интереса како то ради опозиција која је спремна да покаже сервилност на свакој глупости и на штету Републике Српске у Сарајеву. Онда упорно пјева и галами како би скренула пажњу како неко други сарађује с Хрватском", рекао је Додик.
Он је додао да нема ниједан проблем да се поново види и са предсједником Хрватске Зораном Милановићем и предсједником Владе Андрејом Пленковићем.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму