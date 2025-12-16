Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

Извор:
16.12.2025
18:35
Технологија је данас неизоставан дио свакодневице, обликујући начин на који радимо, комуницирамо и проводимо слободно вријеме те мијењајући наше навике, стил живота и друштвене интеракције на начине које претходне генерације нису могле ни замислити. Али, сједилачки начин живота није само лијен, већ би могао уништити и наше здравље и изглед. Стручњаци из апликације за праћење корака WeWard дигитално су замислили како ћемо изгледати 2050. ако не промијенимо своје навике сједења на каучу.
Назван Сам, овај "гоблин с кауча" осмишљен је као медицински утемељена пројекција тога како неактивност може утицати на наш физички изглед и цјелокупно здравље. WeWard га је створио прикупљајући податке од Свјетске здравствене организације, Центара за контролу и превенцију болести у САД и других извора, а затим их унио у промпт на ЧетГПТ-у. И прогноза будућег човјековог изгледа није баш лијепа. Из WeWard су упозорили да смо усред глобалне епидемије неактивности, а WHO је напоменуо да 80 посто адолесцената не задовољава потребне разине тјелесне активности, пише Њујорк Пост.
"У данашњој култури практичности, једноставни задаци попут наручивања хране, доласка на пословне састанке и повезивања с пријатељима сада се могу обављати изравно с кауча. Додајте томе сате проведене листајући по друштвеним мрежама што доводи до тога да проводимо абнормалне количине времена сједећи иза екрана", објаснили су из WeWard. Да ствар буде гора, сједилачки начин живота може повећати ризик од можданог удара, срчаних болести, дијабетеса и рака, па чак и деменције.
Ако вас статистика не плаши, Самова гротескна фигура дефинитивно хоће. "Ако тражите нешто застрашујуће, не тражите даље од онога што би могла бити наша будућност ако наставимо стављати практичност испред свакодневног кретања", упозорио је WeWard. Самово сједилачко понашање узроковало је дебљање јер се неискориштена енергија од сједења претвара у масноћу и накупља око његовог струка. С временом ће то повећати вјероватност да ће обољети од срчаних болести и дијабетеса.
Надаље, Самово лоше држање није случајност. Дуготрајно сједење или погрбљеност над екранима резултирају главом нагнутом према напријед и закривљеним горњим дијелом леђа, симптомом колоквијално познатим као "технолошки врат". Компликација није само козметичка јер често резултира хроничном боли у раменима и врату.
"Неки истраживачи су сугерисали да често кориштење паметних мобитела може довести до кориштења неутралног положаја врата или развоја мишићно-коштаних поремећаја. Овај савијени положај врата може повећати бол у вратној краљежници и изазвати напрезање мишића у сусједним дијеловима вратне краљежнице", написали су стручњаци у часопису "Interdisciplinary Neurosurgery".
Непрестано прегледавање друштвених мрежа у потрази за најновијим средствима против старења парадоксално може убрзати тај процес, што сугерише Самов исцрпљени изглед. Више студија показало је да излагање плавом свјетлу са заслона може узроковати знакове прераног старења и хиперпигментације коже, поручили су из WeWarda. У међувремену, претјерано вријеме проведено пред екраном ублажава трептање и присиљава очи да се предуго фокусирају на једну удаљеност, што резултира сухоћом, замагљеним видом, главобољама и потешкоћама с фокусирањем.
