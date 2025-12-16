Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

Извор:
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић рекао је данас да подржава министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташу Кошарца у свему што ради у интересу заштите БиХ када је ријеч о Трговској гори.
Конаковић је рекао да је усвајање Закона о изградњи центра за складиштење нуклеарног отпада један од најгрубљих насртаја хрватске политике на БиХ и њене грађане и да је то срамотно.
Он је истакао да нису истинити наводи у медијима да није послао протестну ноту коју је Кошарац упутио Хрватској, као и да је Кошарац апсолутно у праву.
Конаковић је рекао да су на данашњој сједници Савјета министара, иако није расправљано о два европска закона и главном преговарачу, усвојене неке важне одлуке.
"Потврђене су квоте за стране раднике, јер све више људи тражи радну снагу ван БиХ, док грађани БиХ траже послове ван БиХ", изјавио је Конаковић новинарима након сједнице.
Говорећи о нацртима закона о Суду и Високом судском и тужилачком савјету, он је рекао да подржава приједлоге ових закона које је упутила у парламентарну процедуру опозиција из Републике Српске.
"`Тројка` подржава именовање главног преговарача у Представничком дому. Дом народа ће то потврдити, осим ако СНСД ту не блокира", навео је Конаковић.
Министар транспорта и комуникација у Савјету министара Един Форто навео је да треба усвојити два европска закона, али да то Савјет министара не може урадити.
