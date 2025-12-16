Logo
Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 99. колу

Стеван Лулић

16.12.2025

20:13

Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У 99. колу игре Лото, коју заједно организују лутрије Републике Српске и Србије, није извучен главни добитак од око 5 милиона марака.

Броје извучени у овом колу су 37, 13, 20, 6, 26, 9 и 10.

Само један играч био је "штела", а њему је фалио број 33, међутим умјесто њега извучена је десетка.

Лото плус вриједан 2.470.000 КМ

Игра Лото плус у 99. колу носила је са собом 2.470.000 КМ, а ни овај добитак није извучен.

У Лото плус су извучени бројеви 39, 25, 5, 26, 7, 3 и 4.

Нажалост, нико од играча није имао поменуту комбинацију на свом тикету.

Џокер

Извучен је и Џокер број који је гласио 951744, а ни овдје није било главне награде.

Иначе, Џокер је био вриједан чак 150.000.

У Екстра шанси додијељен је пети луксузни аутомобил пежо 5008.

Добитни листић носио је број 01-01883-50-6-25-00170.

Срећни добитник овог аутомобила листић је уплатио у Прокупљу.

Тагови:

Лутрија Републике Српске

Лото

