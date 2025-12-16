Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 99. колу

Аутор:Стеван Лулић
16.12.2025
20:13
У 99. колу игре Лото, коју заједно организују лутрије Републике Српске и Србије, није извучен главни добитак од око 5 милиона марака.
Броје извучени у овом колу су 37, 13, 20, 6, 26, 9 и 10.
Само један играч био је "штела", а њему је фалио број 33, међутим умјесто њега извучена је десетка.
Игра Лото плус у 99. колу носила је са собом 2.470.000 КМ, а ни овај добитак није извучен.
У Лото плус су извучени бројеви 39, 25, 5, 26, 7, 3 и 4.
Нажалост, нико од играча није имао поменуту комбинацију на свом тикету.
Извучен је и Џокер број који је гласио 951744, а ни овдје није било главне награде.
Иначе, Џокер је био вриједан чак 150.000.
У Екстра шанси додијељен је пети луксузни аутомобил пежо 5008.
Добитни листић носио је број 01-01883-50-6-25-00170.
Срећни добитник овог аутомобила листић је уплатио у Прокупљу.
