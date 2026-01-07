Logo
Божић прослављен у Приједору: Радост рађања и новог почетка

АТВ

07.01.2026

Православни вјерници окупили су се у цркви Свете Тројице како би прославили Христово рођење. Божић, најрадоснији хришћански празник слави радост рађања и новог почетка. Здравља и мира жеље су многих вјерника који су дошли на молитву.

"Ово је једноставно дивно, сви се радују и нека свима буде здраво", поручују грађани.

Након јутарње литургије на којој је прочитана посланица патријарха српског Порфирија услиједила је света тајна причешћа и традиционално ломљење чеснице.

"Свим нашим вјерницима желим срећан и Богом благословен празник уз све радосни поздрав, Мир Божији, Христос се роди, Ваистину се роди", рекао је Драган Хрваћанин, протонамјесник.

У домовима је настављено празновање, вријеме божићних празника је вријеме породичног окупљања у данима који доносе љубав, мир и радост.

Трново

Друштво

Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

"На нашој трпези је обавезно треба да има чесница, цицвара и свијећа. Наравно, обавезно, ракија.Дуго нисмо имали снијег за Божић, што је код нас православаца је ако је снијежан Божић берићетна је година, срећна берићетна, плодна. Ове године тако, И сада очекујем да ми дјеца дођу па да наставимо да једемо и да се дружимо мало данас цијели дан. Данас се не иде никуд, буде се у својој кући", рекла је Даница Шкорић, домаћица.

Празници окупљају породицу, и због тога вишевјековна традиција мора бити настављена, каже Даница, истичући да ће православне вриједности и даље баштинити у њеном дому.

Божић

Приједор

