Божић прослављен у Приједору: Радост рађања и новог почетка

Извор:
АТВ
07.01.2026
19:11
Православни вјерници окупили су се у цркви Свете Тројице како би прославили Христово рођење. Божић, најрадоснији хришћански празник слави радост рађања и новог почетка. Здравља и мира жеље су многих вјерника који су дошли на молитву.
"Ово је једноставно дивно, сви се радују и нека свима буде здраво", поручују грађани.
Након јутарње литургије на којој је прочитана посланица патријарха српског Порфирија услиједила је света тајна причешћа и традиционално ломљење чеснице.
"Свим нашим вјерницима желим срећан и Богом благословен празник уз све радосни поздрав, Мир Божији, Христос се роди, Ваистину се роди", рекао је Драган Хрваћанин, протонамјесник.
У домовима је настављено празновање, вријеме божићних празника је вријеме породичног окупљања у данима који доносе љубав, мир и радост.
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице
"На нашој трпези је обавезно треба да има чесница, цицвара и свијећа. Наравно, обавезно, ракија.Дуго нисмо имали снијег за Божић, што је код нас православаца је ако је снијежан Божић берићетна је година, срећна берићетна, плодна. Ове године тако, И сада очекујем да ми дјеца дођу па да наставимо да једемо и да се дружимо мало данас цијели дан. Данас се не иде никуд, буде се у својој кући", рекла је Даница Шкорић, домаћица.
Празници окупљају породицу, и због тога вишевјековна традиција мора бити настављена, каже Даница, истичући да ће православне вриједности и даље баштинити у њеном дому.
