Ускоро струја у овим зворничким насељима, водостај Дрине у опадању

Електрична енергија ускоро се очекује у зворничким насељима Дрињача, Зелиње и Сопотник која су остала без струје усљед сњежних падавина, саопштено је данас из Градске управе Зворник, одакле додају да је и водостај Дрине у опадању.
Екипе електричара Теренске јединице Зворник, која дјелује у оквиру "Електро-Бијељине", раде у изузетно тешким условима, улажу максималне напоре и уз помоћ бренера уклањају лед да би се могли попети на преносне бандере електро-мреже.
Проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" износи око 2.000 метара кубних у секунди, као и на Хидроелектрани "Бајина Башта", што је повољније у односу на протеклу ноћ и јучерашњи дан.
Ријеке Дрињача, Сапна и Хоча на зворничком подручју су у својим коритима.
