Ускоро струја у овим зворничким насељима, водостај Дрине у опадању

Извор:

СРНА

07.01.2026

17:21

Фото: Срна

Електрична енергија ускоро се очекује у зворничким насељима Дрињача, Зелиње и Сопотник која су остала без струје усљед сњежних падавина, саопштено је данас из Градске управе Зворник, одакле додају да је и водостај Дрине у опадању.

Екипе електричара Теренске јединице Зворник, која дјелује у оквиру "Електро-Бијељине", раде у изузетно тешким условима, улажу максималне напоре и уз помоћ бренера уклањају лед да би се могли попети на преносне бандере електро-мреже.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Стварају ризик од директног рата са Русијом

Проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" износи око 2.000 метара кубних у секунди, као и на Хидроелектрани "Бајина Башта", што је повољније у односу на протеклу ноћ и јучерашњи дан.

Ријеке Дрињача, Сапна и Хоча на зворничком подручју су у својим коритима.

Коментари (0)
