Обустављен саобраћај у Великом Блашку: Аутомобил завршио поред пута

07.01.2026
17:11
Коментари:0
Због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Клашнице-Прњавор у мјесту Велико Блашко обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
У току је полицијски увиђај.
Република Српска
Божићни ручак са Родом Благојевићем; Додик: Божић је празник који окупља
Према фотографијама које су објавили други возачи, у питању је судар два возила, од којих је један завршио крај пута.
Из АМС-а су навели да је због снијега, поледице и опасности од оборених стабала веома отежан саобраћај на већини путева у Републици Српској, посебно на дионици магистралног пута Приједор-Оштра Лука.
На подручју Херцеговине присутна је велика количина воде на коловозу.
Хроника
Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије
Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, те савјетује максимално опрезна вожња, као и употреба зимске опреме.
Када је ријеч о граничним прелазима, фреквенција возила појачана је на прелазима Градшка, Доња Градина, Козарска Дубица и Костајница на излазу из БиХ према Хрватској.
Регион
Оскрнављен православни крст у Копру
На осталим прелазима граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
11 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Тренутно на програму