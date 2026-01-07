Logo
Обустављен саобраћај у Великом Блашку: Аутомобил завршио поред пута

07.01.2026

17:11

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Клашнице-Прњавор у мјесту Велико Блашко обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

У току је полицијски увиђај.

Према фотографијама које су објавили други возачи, у питању је судар два возила, од којих је један завршио крај пута.

Из АМС-а су навели да је због снијега, поледице и опасности од оборених стабала веома отежан саобраћај на већини путева у Републици Српској, посебно на дионици магистралног пута Приједор-Оштра Лука.

На подручју Херцеговине присутна је велика количина воде на коловозу.

Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, те савјетује максимално опрезна вожња, као и употреба зимске опреме.

Када је ријеч о граничним прелазима, фреквенција возила појачана је на прелазима Градшка, Доња Градина, Козарска Дубица и Костајница на излазу из БиХ према Хрватској.

На осталим прелазима граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Veliko Blaško

Коментари (0)
